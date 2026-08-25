На Байконуре собрали «пакет» ракеты для запуска «Прогресса МС-35»

Сегодня, 25 августа, на космодроме Байконур собрали «пакет» ракеты «Союз» для запуска грузового корабля «Прогресс МС-35» к Международной космической станции (МКС), сообщила пресс-служба Роскосмоса. «Пакет» ракеты — это конструкция, где блоки разных ступеней расположены параллельно и работают в полёте одновременно.

Процесс сборки «пакета» следующий: на стапель укладывают центральный блок (вторая ступень), а затем крепят боковые блоки первой ступени. Ранее «Прогресс МС-35» прошёл на Байконуре расконсервацию и проверку бортовых систем, испытания на герметичность и проверку солнечных батарей. Старт «Союза» с «Прогрессом МС-35» запланирован на сентябрь текущего года.

Мы уже рассказывали о подготовке «Прогресса МС-35» к полёту: в апреле корабль прошёл заводские испытания и был отправлен на космодром, а в июне специалисты его расконсервировали и приступили к финальным проверкам. В середине августа корабль испытали на герметичность, а на днях была выполнена проверка солнечных батарей.