Китай ударил по поставщику ASML в Германии: под угрозой оказались материалы для производства чипов

Пекин включил немецкую компанию Sindlhauser Materials в экспортный контроль на фоне спора с ЕС. Евросоюз обсуждает возможность снять ограничения с китайской компании в обмен на исключение немецкого поставщика из списка

В июле 2026 года Китай включил немецкую Sindlhauser Materials GmbH в список экспортного контроля вместе с несколькими другими европейскими компаниями. По данным публикации Igor'sLAB, Пекин объяснил решение предполагаемыми связями компаний с Тайванем. Оно последовало за введением Евросоюзом ограничений против китайских организаций в рамках 21-го пакета санкций. Sindlhauser поставляет специализированные материалы и покрытия и связана с цепочкой поставок нидерландской ASML — одного из ключевых производителей оборудования для выпуска передовых микросхем. При этом сама ASML под китайские санкции не попала.

Ограничения создали проблему для немецкого поставщика, поскольку он зависит от китайских редкоземельных элементов и другого критически важного сырья. Кроме того, правила экспортного контроля могут распространяться и на зарубежные компании, перепродающие определённые китайские товары двойного назначения организациям из санкционного списка. Поэтому простая закупка через посредников в третьих странах не обязательно позволит обойти ограничения. По информации Igor'sLAB, сейчас Евросоюз ведёт переговоры с Китаем о возможном взаимном обмене: ЕС может исключить одну китайскую компанию из своего санкционного списка, а Пекин — убрать из своего списка Sindlhauser.

Китай ударил по поставщику ASML в Германии: под угрозой оказались материалы для производства чипов
Источник изображения: сгенерировано Muse

Оборудование ASML состоит из множества компонентов, включая оптические системы, датчики, вакуумные узлы и специальные покрытия. Если материал с нужными характеристиками невозможно быстро заменить аналогом, то проблемы у одного поставщика способны осложнить работу всей производственной цепочки. При этом наличие в Европе собственных заводов по выпуску микросхем и оборудования ещё не означает полной независимости от внешних поставок.

Европейский союз пытается снизить зависимость от зарубежного сырья, развивая собственные проекты и сотрудничество с другими странами, в том числе с Вьетнамом. Однако создание альтернативной цепочки поставок редкоземельных элементов требует не только месторождений, но и мощностей по переработке, очистке и выпуску материалов промышленного качества. Такие проекты требуют значительных инвестиций и времени.

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