Телескоп для изучения тёмной материи «Евклид» обнаружил новую комету в миллиарде километров от Земли

Она находится за орбитой Юпитера и обращается вокруг Солнца за тысячи лет

Траектория кометы C/2026 S1 (Euclid) обнаружилась на снимках, которые космический телескоп «Евклид» сделал с 16 по 24 сентября. Объект находится примерно в 1,3 млрд км от Земли — на расстоянии, сопоставимом с промежутком между орбитами Юпитера и Сатурна. Комета движется далеко над плоскостью, в которой обращаются планеты, а полный оборот вокруг Солнца занимает тысячи лет. Точный период обращения астрономы уточнят по мере накопления наблюдений.

Первым объект заметил Микко Пёнтинен, аспирант Хельсинкского университета (University of Helsinki). Он использовал разработанную им программу для поиска движущихся объектов на снимках «Евклида». Программа обнаружила вытянутый след, оставленный быстро перемещавшимся телом. Предсказав его положение, астроном нашёл комету на пяти участках обзора — всего в 16 экспозициях. Размытое облако вокруг ядра показало, что объект активен и выбрасывает пыль и газ. Сверка с каталогами известных комет и астероидов не выявила совпадений. 8 октября Международный астрономический союз подтвердил открытие.

Телескоп для изучения тёмной материи «Евклид» обнаружил новую комету в миллиарде километров от Земли
Источник изображения: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, M. Pöntinen et al. 2026

Находка примечательна тем, что «Евклид» создавали не для поиска комет. Его основная задача — в течение шести лет картировать миллиарды галактик, чтобы изучить влияние тёмной материи и тёмной энергии на Вселенную. Программа наблюдений намеренно избегает богатой астероидами и кометами полосы вдоль плоскости Солнечной системы: солнечный свет, рассеянный межпланетной пылью, мешает получать чувствительные изображения далёких галактик. Кроме того, «Евклид» обычно снимает каждый участок неба только один раз. Поэтому обнаружение движущегося объекта, который удалось проследить на нескольких снимках, стало удачным совпадением.

Открытие также позволило проверить, как быстро можно выявлять и подтверждать новые кометы, пока они находятся далеко от Солнца. Это важно для подготовки будущей миссии Европейского космического агентства Comet Interceptor, которая должна будет направиться к подходящей комете и изучить её вблизи. Сама комета C/2026 S1 (Euclid) для этой миссии не подходит, однако отработанная процедура обнаружения и передачи сигнала поможет координировать работу команд двух проектов. Ранее «Евклид» уже снимал кометы, но все они были известны астрономам, C/2026 S1 стала первой кометой, открытой самим телескопом.

Наука и космоскосмосАстрономияТелескоп EuclidИсточники:ESA

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Комета Галлея устроит звездопад: Ориониды достигнут пика уже в ночь на 22 октябряСледующая публикация: Смартфоны Samsung Galaxy обрели поддержку 5G в России — T2 договорился с Samsung
Главное
Все новости
10 минут назадИИ-агенты 15 дней добивались возврата $465 за билет и завалили письмами офис британского депутата
41 минуту назад1Смартфоны Samsung Galaxy обрели поддержку 5G в России — T2 договорился с Samsung
50 минут назадКомета Галлея устроит звездопад: Ориониды достигнут пика уже в ночь на 22 октября
Samsung проведет апгрейд наоборот: Galaxy S27 получит 8 ГБ памяти55 минут назад3Samsung проведет апгрейд наоборот: Galaxy S27 получит 8 ГБ памяти При том, что у Galaxy S26 12 ГБ ОЗУ
14:421Испанская PLD Space собрала три ракеты Miura 5 и начала комплексные испытания. Запуск намечен на первую половину 2027 года
14:351Учёные составили карту марсианских грунтов и нашли лучшие места для будущих теплиц
32 спутника за один раз. Ракета SpaceX Falcon 9 успешно выполнила миссию Bandwagon-5, причем первая ступень отработала уже в 19-й раз14:27332 спутника за один раз. Ракета SpaceX Falcon 9 успешно выполнила миссию Bandwagon-5, причем первая ступень отработала уже в 19-й раз В рамках этой миссии SpaceX запустила свою двухтонную капсулу Starfall, а также аппарат NASA Starburst, который будет изучать слияния нейтронных звёзд
14:16Anthropic обсуждает второй контракт на $45 млрд с оператором ИИ-центров Nscale на чипах Nvidia Vera Rubin
14:002«Худеем на здоровье»: в России запустили ИИ-помощника на базе GigaChat для здорового образа жизни
13:461Сбер разрешил получать наследство онлайн по всей России
12:381Представлены процессоры и микросхемы Chery. Массовое производство уже началось
12:331Работа от −40 до +100 °C и плотность 400 Вт·ч/кг. Представлены твердотельные аккумуляторы Rhinoceros S от Chery
12:297Импортозамещение для микросхем: «Росатом» наладят выпуск нитрата таллия
12:203Китайская TP-Link начнёт собирать роутеры Wi-Fi 8 в США
12:122Ядерный «Сурок»: «Росатом» придумал новую защиту реакторов
Первые iPhone Duo поступили к покупателям до начала продаж. Живые фото демонстрируют нестандартную упаковку12:1016Первые iPhone Duo поступили к покупателям до начала продаж. Живые фото демонстрируют нестандартную упаковку Смартфон в ней размещен в разложенном состоянии, поэтому упаковка гораздо больше коробки для обычного iPhone
Новый iPhone показали на чертеже за полгода до выхода12:008Новый iPhone показали на чертеже за полгода до выхода Базовая модель iPhone 18 должна выйти весной 2027 года
11:333AliExpress: самые востребованные ноутбуки в России осени 2026 года⁠⁠
11:25Покупки за счёт господдержки: в Wildberries подключили оплату электронными сертификатами
МТС объяснила введение платы за 5G11:0815МТС объяснила введение платы за 5G Доступ к сети предлагают за 199 рублей в месяц
10:573Сразу три дополнительных слота PCIe для ПК. Представлена док-станция Sonnet Echo III T5 Desktop
10:50 Пауэрбанк с экраном, кабелем и беспроводной зарядкой для Apple Watch. Представлен Anker MagGo
Представлена подушка Xiaomi с подогревом и заботой о пояснице, которая следит за временем сидения10:40Представлена подушка Xiaomi с подогревом и заботой о пояснице, которая следит за временем сидения Новинка получила три температурных режима и беспроводное питание
10:231Falcon Heavy выдал огненное шоу: эффектный старт SpaceX показали крупным планом
10:194Вышла первая партия «умных» отечественных ИВЛ для новорожденных
Выход GeForce RTX 6060 собираются отложить до 2029 года, она будет слабее видеокарты в PS610:1319Выход GeForce RTX 6060 собираются отложить до 2029 года, она будет слабее видеокарты в PS6 Дефицит поставок способен изменить график выхода серии RTX 60
10:062Компактный монстр автономности с экраном 16:9, двумя камерами на 200 Мп и батареей на 8000 мА·ч от Oppo на подходе
10:00Поддельные нейросети крадут данные и открывают доступ к смартфонам
Мужчина продал всё имущество и проехал 2000 км, чтобы обнаружить, что его возлюбленная — это ИИ09:5015Мужчина продал всё имущество и проехал 2000 км, чтобы обнаружить, что его возлюбленная — это ИИ На аккаунт подписаны около 300 тысяч человек
09:467GeForce RTX 3060, которую снова запустили в производство, уже дороже, чем была RTX 5060 Ti на старте
09:39На 20 млн меньше: Samsung резко сократила планы по выпуску Galaxy A с OLED-экранами
09:35635 000 литиевых батарей сгорели дотла, 23 человека погибли. В Южной Корее вынесли приговор в деле о пожаре на заводе аккумуляторов