Телескоп для изучения тёмной материи «Евклид» обнаружил новую комету в миллиарде километров от Земли

Траектория кометы C/2026 S1 (Euclid) обнаружилась на снимках, которые космический телескоп «Евклид» сделал с 16 по 24 сентября. Объект находится примерно в 1,3 млрд км от Земли — на расстоянии, сопоставимом с промежутком между орбитами Юпитера и Сатурна. Комета движется далеко над плоскостью, в которой обращаются планеты, а полный оборот вокруг Солнца занимает тысячи лет. Точный период обращения астрономы уточнят по мере накопления наблюдений.

Первым объект заметил Микко Пёнтинен, аспирант Хельсинкского университета (University of Helsinki). Он использовал разработанную им программу для поиска движущихся объектов на снимках «Евклида». Программа обнаружила вытянутый след, оставленный быстро перемещавшимся телом. Предсказав его положение, астроном нашёл комету на пяти участках обзора — всего в 16 экспозициях. Размытое облако вокруг ядра показало, что объект активен и выбрасывает пыль и газ. Сверка с каталогами известных комет и астероидов не выявила совпадений. 8 октября Международный астрономический союз подтвердил открытие.

Источник изображения: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, M. Pöntinen et al. 2026

Находка примечательна тем, что «Евклид» создавали не для поиска комет. Его основная задача — в течение шести лет картировать миллиарды галактик, чтобы изучить влияние тёмной материи и тёмной энергии на Вселенную. Программа наблюдений намеренно избегает богатой астероидами и кометами полосы вдоль плоскости Солнечной системы: солнечный свет, рассеянный межпланетной пылью, мешает получать чувствительные изображения далёких галактик. Кроме того, «Евклид» обычно снимает каждый участок неба только один раз. Поэтому обнаружение движущегося объекта, который удалось проследить на нескольких снимках, стало удачным совпадением.

Открытие также позволило проверить, как быстро можно выявлять и подтверждать новые кометы, пока они находятся далеко от Солнца. Это важно для подготовки будущей миссии Европейского космического агентства Comet Interceptor, которая должна будет направиться к подходящей комете и изучить её вблизи. Сама комета C/2026 S1 (Euclid) для этой миссии не подходит, однако отработанная процедура обнаружения и передачи сигнала поможет координировать работу команд двух проектов. Ранее «Евклид» уже снимал кометы, но все они были известны астрономам, C/2026 S1 стала первой кометой, открытой самим телескопом.