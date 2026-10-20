Компания завершила интеграцию второй ступени, изготовила 7 двигателей и развивает производственную и стартовую инфраструктуру в Испании и Французской Гвиане

Испанская PLD Space собрала три ракеты Miura 5 и начала комплексные испытания. Запуск намечен на первую половину 2027 года ⁠ 1

Испанская компания PLD Space перешла к комплексным испытаниям ракеты-носителя Miura 5, предназначенной для вывода полезной нагрузки на орбиту. Уже изготовлены три экземпляра: два квалификационных образца для испытаний и первая лётная ракета. Первый демонстрационный полёт запланирован на первую половину 2027 года. Компания параллельно развивает производство, проверяет бортовые системы и готовит стартовую инфраструктуру, чтобы результаты испытаний можно было оперативно учитывать при сборке лётного экземпляра.

Ключевой этап — интеграция второй ступени, объединившей конструкции, авионику, системы подачи компонентов топлива, управление и двигательную установку. В испанском городе Теруэль начинается её квалификационная программа, включающая генеральную репетицию заправки и предстартовых операций (Wet Dress Rehearsal) и огневое испытание с работающим двигателем. Там же завершены испытания разделения ступеней, проверявшие взаимодействие механизмов, команды и последовательность отделения в полёте. Компания также изготовила первые лётные жидкокислородные баки обеих ступеней и завершила производство бортовой электроники для всей ракеты.

В двигательной программе изготовлены и интегрированы 7 двигателей Teprel-C и Teprel-C Vac, предназначенных для работы на разных участках полёта. Дополнительно произведены 35 камер сгорания, 40 газогенераторов и 15 турбонасосных агрегатов. Всего компания изготовила 13 полных топливных баков для квалификационных и лётных экземпляров. Испытания должны подтвердить не только характеристики двигателей и отдельных узлов, но и возможность стабильно воспроизводить производственные, сборочные и приёмочные процессы.

Также завершены испытания двух квалификационных моделей головного обтекателя, результаты которых учтены при подготовке лётной версии.

PLD Space расширяет инфраструктуру в соответствии с моделью вертикальной интеграции, при которой производство, испытания и подготовка запусков находятся под управлением одной компании. В Эльче действуют производственные площадки общей площадью 17 000 м², а в Теруэле работают 10 собственных испытательных стендов. Новый стенд высотой 10,2 м с газоотводным каналом глубиной 8 м предназначен для квалификационных и приёмочных испытаний полностью собранных вторых ступеней. Во Французской Гвиане, на космодроме Куру, продолжается подготовка стартового комплекса: компания уже получила около 60 контейнеров с инфраструктурным оборудованием и согласовывает процедуры безопасности с французским космическим агентством CNES.

В проект вложены €42,7 млн, а цепочка поставок охватывает 493 компании, более 7500 компонентов от подрядчиков и свыше 1000 связанных с программой рабочих мест. Дополнительное финансирование обеспечивает раунд Series C на €288 млн. Выбор PLD Space для участия в европейской программе European Launcher Challenge укрепляет её позиции в разработке коммерческих средств запуска. Сейчас компания завершает подготовку систем и инфраструктуры к первому полёту Miura 5, одновременно выстраивая производственную модель для последующих ракет.