Переплата за OLED составляет 300 долларов. Asus запустила продажу портативной консоли ROG Xbox Ally X20 с OLED-экраном

Компания Asus выпускает портативную игровую консоль ROG Xbox Ally X20 с OLED-экраном, которую представила ещё летом, но теперь самостоятельно, а не только в комплекте с дорогими очками Xreal.

Новинку оценили в 1300 долларов. Это на 300 долларов больше, чем просят за обычную ROG Xbox Ally X. При этом у новинки чуть более крупный экран, но OLED вместо IPS, а также ряд других менее значительных улучшений. Фактически доплата идёт именно за экран. При этом на фоне некоторых новых или старых подорожавших моделей и ситуации на рынке цена выглядит вполне ожидаемо.

Фото Asus через BestBuy

Основные параметры остались те же: процессор Ryzen AI Z2 Extreme, 24 ГБ ОЗУ, накопитель объёмом 1 ТБ и батарея ёмкостью 80 Вт·ч.

