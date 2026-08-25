18-ядерный процессор и 20-ядерная графика в крохотном алюминиевом корпусе: представлены новые Mac mini на SoC Apple M6 и M5 Pro

Теперь этим мини-ПК лучше подходят для запуска больших языковых моделей

Apple представила компьютеры Mac mini нового поколения и сразу в двух вариантах — на базе SoC M6 и M5 Pro. Новинки получили более мощные CPU, GPU, более быстрые сетевые интерфейсы и macOS 27 Golden Gate. Цены начинаются с $900 за вариант с SoC M6 и с $1700 за версию на базе SoC M5 Pro. Для студентов и преподавателей цены ниже на $100.

Базовый Apple M6 получил 12-ядерный процессор и 12-ядерный GPU — в обоих случаях на два ядра больше, чем у предыдущего поколения. В каждом ядре графики теперь присутствуют «нейронные акселераторы» (Neural Accelerators) — Apple заявляет до четырёхкратного прироста в ИИ-задачах и двукратного ускорения графики относительно Mac mini с M4. Рост производительности CPU в некоторых задачах достигает 40%.

Пропускная способность объединённой памяти достигает 170 ГБ/с. В стандартной конфигурации 16 ГБ, максимальный объём — 32 ГБ.

По тестам самой Apple Mac mini с M6 обрабатывает запросы к большим языковым моделям в LM Studio до 4,8 раза быстрее модели с M4 и до 13,5 раза быстрее Mac mini с M1. Расчёты в Microsoft Excel ускорились до 1,5 раза относительно M4, а производительность Cyberpunk 2077 с трассировкой лучей выросла вдвое.

Для более тяжёлых задач предназначен Mac mini с M5 Pro — тут CPU с количеством ядер до 18 и 20-ядерный GPU с аппаратной трассировкой лучей третьего поколения. Максимальный объём объединённой памяти составляет 64 ГБ, её пропускная способность — 307 ГБ/с.

Apple считает, что M5 Pro подходит для локального запуска крупных ИИ-моделей, разработки приложений, 3D-графики, научных расчётов и монтажа ProRes RAW. Компания заявляет до четырёхкратного ускорения работы с LLM в LM Studio относительно M4 Pro и до 1,4 раза более быстрый рендеринг с трассировкой лучей в Blender.

Оба Mac mini получили Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Ethernet 2,5 Гбит/с в базовой версии. Опционально можно заказать адаптер 10 Гбит/с. Спереди расположены два USB-C и 3,5-мм аудиоразъём.

Mac mini на SoC M6 имеет три порта Thunderbolt 4, а версия на M5 Pro — три более быстрых Thunderbolt 5. Также присутствуют HDMI и Ethernet. Благодаря Thunderbolt 5 несколько Mac mini можно объединять для работы с крупными локальными ИИ-моделями.

Новинки работают под управлением macOS 27 Golden Gate с новым Siri AI. Ассистент получил доступ к пользовательскому контенту в сообщениях и электронной почте, фотографиям. Также есть интеграция ИИ со Spotlight и возможность взаимодействовать с приложениями. Visual Intelligence позволяет задавать Siri вопросы о содержимом экрана.

Предзаказы на новые Mac mini уже открылись, а поставки начнутся 22 сентября.