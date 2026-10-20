Барабанов два, но они совсем небольшие

Xiaomi выпустила очень компактную стиральную машину с двумя барабанами и нагревом до 95 °C — $180

Xiaomi начала продажи компактной стиральной машины Mijia Washing Machine Healthy Wash Dual Tub 1KG. Модель оснащена двумя независимыми барабанами, поддерживает 23 программы стирки и нагревает температуру до 95 °C. Устройство уже продается на китайской площадке JD.com за 1299 юаней — примерно $180.

Главная особенность новинки — два барабана вместимостью по 0,5 кг каждый. Они имеют независимые системы подачи и слива воды с отдельными трубопроводами, что позволяет стирать разные категории белья раздельно. Такой формат подойдёт для нижнего белья, детской одежды и других небольших вещей, которые не хочется загружать вместе с основным бельём.

Машина занимает менее 0,2 м². Её габариты составляют 530 × 371 × 410 мм, вес — 16 кг. Устройство можно разместить на столешнице в ванной комнате или установить над обычной стиральной машиной с фронтальной загрузкой. Для устойчивости предусмотрены нескользящие ножки, а верхняя крышка выполнена в двухслойной термостойкой конструкции.

Mijia Healthy Wash поддерживает стирку при температуре до 95 °C. По данным производителя, в ходе испытаний высокотемпературный режим обеспечил удаление до 100% пылевых клещей и уничтожение до 99,99% бактерий и вирусов.

Всего доступно 23 программы, включая 15-минутный цикл для деликатных вещей. Настраивать температуру и уровень воды можно через приложение Xiaomi Mijia. Номинальная потребляемая мощность устройства составляет 1300 Вт.