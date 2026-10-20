Honda завершила разработку системы беспроводной передачи энергии через дорожное покрытие

Следующий этап — испытания, в том числе проверка мощности до 150 кВт и безопасности при движении тяжёлых грузовиков

Honda совместно с японскими компаниями Taisei и Taisei Rotec разработала систему динамической беспроводной зарядки электромобилей (Dynamic Wireless Power Transfer, DWPT), встроенную в дорожное полотно. Она должна передавать энергию аккумулятору автомобиля во время движения, без остановки у зарядной станции и подключения кабеля.

Технология состоит из наземного источника постоянного тока, распределительной системы, соединяющей установленные под дорогой передающие блоки, и приёмного устройства на днище автомобиля. Система рассчитана на разные типы электромобилей, включая тяжёлый коммерческий транспорт.

Теперь Honda готовится перейти к испытаниям. На специально оборудованном участке дороги, строительство которого запланировано на конец 2026 года, проверят эффективность передачи энергии, утечку электромагнитного поля и долговечность оборудования. Для оценки прочности дорожной конструкции проведут нагрузочные испытания, эквивалентные миллиону проходов колеса при нагрузке 49 кН. Компания также намерена проверить возможность передачи мощности до 150 кВт и стабильную работу системы при высокой скорости движения. Эти испытания должны показать, насколько безопасно встраивать передающие блоки в дорожное покрытие и подходит ли технология для реальной эксплуатации.

Источник изображения: Honda

Honda рассматривает логистику и грузовые перевозки как одно из первых направлений применения разработки. Зарядка во время движения потенциально позволит электрическим грузовикам дольше оставаться в пути, однако пока неизвестно, сколько энергии автомобиль сможет получить за проезд по оборудованному участку и с какой эффективностью.

Не определены и стоимость внедрения, расходы на обслуживание дорог, а также цена электроэнергии для водителей. Для работы системы потребуется совместимое оборудование на самих автомобилях и дорогостоящая инфраструктура под асфальтом, поэтому её экономическая целесообразность будет зависеть в том числе от интенсивности движения.

Источник изображения: Honda

Honda — не первая компания, работающая над зарядкой электромобилей на ходу. Во Франции на участке автомагистрали длиной 1,5 км испытывали систему беспроводной передачи энергии с участием грузовика, фургона, легкового автомобиля и автобуса; в ходе ранних испытаний сообщалось о пиковой мощности более 300 кВт. Беспроводную зарядку также проверяли на общественной дороге в Детройте и на испытательном полигоне Stellantis в Италии. Honda пока не объявила сроки массового внедрения своей технологии: после предстоящих испытаний разработку предстоит проверить в условиях реальной эксплуатации.