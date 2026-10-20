Tesla запатентовала технологию тактильной кожи для роботизированных рук

Гибкие датчики можно печатать на плоском материале, а затем придавать ему объёмную форму. Такая конструкция рассчитана на измерение прикосновений, давления и усилия на пальцах и ладонях роботов

Tesla подала в США патентную заявку на технологию гибкой тактильной поверхности, которую можно формовать под пальцы и ладони роботов. В заявке US 2026/0310299 A1 описан способ изготовления датчиков, позволяющий сначала наносить их на плоский гибкий материал, а затем придавать ему трёхмерную форму. Среди возможных областей применения названы кончики пальцев, ладони и рабочие части роботизированных манипуляторов.

Конструкция включает два гибких слоя с проводящими участками, между которыми находится сжимаемый материал. В местах перекрытия проводников образуются отдельные чувствительные элементы: при нажатии структура деформируется, изменяя электрические характеристики, по которым можно определить воздействие. В патенте рассматриваются два принципа измерения — ёмкостный и пьезорезистивный, при котором сопротивление материала меняется под давлением. В качестве основы для датчиков перечислены термопластичный полиуретан, полиэтилентерефталат (PET) и полиимид.

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Отдельное внимание Tesla уделяет производству. В заявке описаны трафаретная печать, лазерная резка, нанесение проводящей пасты и термоформование. Эти технологии позволяют изготавливать чувствительные поверхности, повторяющие изгибы роботизированной руки, без необходимости создавать каждый датчик в виде отдельной жёсткой детали. Компания указывает, что такие поверхности предназначены для измерения контактного усилия, прикосновения и давления.

Заявка не подтверждает, что технологию применят в человекоподобном роботе Tesla Optimus. В опубликованном описании также нет количественных данных о чувствительности датчиков, пространственном разрешении или сроке службы. Поэтому оценить, насколько точно и надёжно такая «кожа» сможет работать в реальных условиях, пока что нельзя.