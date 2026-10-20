Samsung Galaxy S27, Galaxy S27 Plus и Galaxy S27 Ultra сравнили по размерам экранов до анонса

Galaxy S27 Ultra станет самым крупным флагманом серии

В Сети появились изображения защитных стёкол для будущих флагманов Samsung Galaxy S27, S27+ и S27 Ultra — фото опубликовал тематический ресурс SammyGuru. Изображения позволяют оценить размеры дисплеев всех трех моделей.

Samsung Galaxy S27, Galaxy S27 Plus и Galaxy S27 Ultra сравнили по размерам экранов до анонса
Источник изображения: SammyGuru

Изображения демонстрируют несколько вариантов защитных стёкол, включая прозрачные версии и варианты, ограничивающие обзор экрана под углом. Аксессуары для новой линейки уже появляются в каталогах сторонних продавцов, хотя до официального анонса смартфонов остаётся ещё несколько месяцев.

Фото 1
Источник изображения: SammyGuru

Согласно предварительным данным, базовый Galaxy S27 получит дисплей диагональю 6,27 дюйма. У Galaxy S27 Plus ожидается экран на 6,66 дюйма, а у Galaxy S27 Ultra — с диагональю 6,89 дюйма. Модель Galaxy S27 Pro, которая не представлена на снимках, по размеру экрана может занять промежуточное положение между базовым смартфоном и версией Plus: ей приписывают дисплей диагональю около 6,47 дюйма.

Фото 1
Источник изображения: SammyGuru

Судя по форме защитных стёкол, общие очертания передних панелей останутся близкими к решениям предыдущего поколения. Таким образом, заметных изменений в конструкции дисплеев Samsung не готовит. При этом Galaxy S27 Ultra может получить более тонкую рамку экрана.

Фото 1
Источник изображения: SammyGuru

Ожидается, что серия Galaxy S27 дебютирует в начале 2027 года и станет первой линейкой Samsung со стабильной версией One UI 9.5.

Мобильные телефоныSamsungИсточники:SammyGuru

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Tesla запатентовала технологию тактильной кожи для роботизированных рукСледующая публикация: Учёные научили роботизированную кисть ползать, вставать после падений и управлять предметами
Главное
Все новости
13 минут назад1Starlink на коротком поводке: Индия хочет следить за спутниковым интернетом Маска
21 минуту назад2Samsung может поручить TSMC выпуск базовых кристаллов для памяти Nvidia
25 минут назадУчёные научили роботизированную кисть ползать, вставать после падений и управлять предметами
42 минуты назад1Tesla запатентовала технологию тактильной кожи для роботизированных рук
54 минуты назад1Xiaomi выпустила очень компактную стиральную машину с двумя барабанами и нагревом до 95 °C — $180
16:06На термоядерной установке DIII-D в Калифорнии проверят новую систему отвода тепла для плазмы необычной формы
16:05Xiaomi выпустила необычный пылесос за $30 — с УФ-лампой и нагревом до 65 °C
16:0111Китай ударил по поставщику ASML в Германии: под угрозой оказались материалы для производства чипов
15:56Nvidia ускорит расчёты взаимодействий атомов и молекул на GPU для производства чипов в 2–3 раза
15:502Honda завершила разработку системы беспроводной передачи энергии через дорожное покрытие
15:421Первая известная солнечная буря, нарушившая работу железной дороги, произошла на 7 лет позже, чем считалось
15:351ИИ-агенты 15 дней добивались возврата $465 за билет и завалили письмами офис британского депутата
15:047Смартфоны Samsung Galaxy обрели поддержку 5G в России — T2 договорился с Samsung
Телескоп для изучения тёмной материи «Евклид» обнаружил новую комету в миллиарде километров от Земли15:011Телескоп для изучения тёмной материи «Евклид» обнаружил новую комету в миллиарде километров от Земли Она находится за орбитой Юпитера и обращается вокруг Солнца за тысячи лет
14:54Комета Галлея устроит звездопад: Ориониды достигнут пика уже в ночь на 22 октября
Samsung проведет апгрейд наоборот: Galaxy S27 получит 8 ГБ памяти14:508Samsung проведет апгрейд наоборот: Galaxy S27 получит 8 ГБ памяти При том, что у Galaxy S26 12 ГБ ОЗУ
14:42Испанская PLD Space собрала три ракеты Miura 5 и начала комплексные испытания. Запуск намечен на первую половину 2027 года
14:352Учёные составили карту марсианских грунтов и нашли лучшие места для будущих теплиц
32 спутника за один раз. Ракета SpaceX Falcon 9 успешно выполнила миссию Bandwagon-5, причем первая ступень отработала уже в 19-й раз14:27532 спутника за один раз. Ракета SpaceX Falcon 9 успешно выполнила миссию Bandwagon-5, причем первая ступень отработала уже в 19-й раз В рамках этой миссии SpaceX запустила свою двухтонную капсулу Starfall, а также аппарат NASA Starburst, который будет изучать слияния нейтронных звёзд
14:16Anthropic обсуждает второй контракт на $45 млрд с оператором ИИ-центров Nscale на чипах Nvidia Vera Rubin
14:004«Худеем на здоровье»: в России запустили ИИ-помощника на базе GigaChat для здорового образа жизни
13:462Сбер разрешил получать наследство онлайн по всей России
12:381Представлены процессоры и микросхемы Chery. Массовое производство уже началось
12:332Работа от −40 до +100 °C и плотность 400 Вт·ч/кг. Представлены твердотельные аккумуляторы Rhinoceros S от Chery
12:297Импортозамещение для микросхем: «Росатом» наладят выпуск нитрата таллия
12:203Китайская TP-Link начнёт собирать роутеры Wi-Fi 8 в США
12:123Ядерный «Сурок»: «Росатом» придумал новую защиту реакторов
Первые iPhone Duo поступили к покупателям до начала продаж. Живые фото демонстрируют нестандартную упаковку12:1021Первые iPhone Duo поступили к покупателям до начала продаж. Живые фото демонстрируют нестандартную упаковку Смартфон в ней размещен в разложенном состоянии, поэтому упаковка гораздо больше коробки для обычного iPhone
Новый iPhone показали на чертеже за полгода до выхода12:0010Новый iPhone показали на чертеже за полгода до выхода Базовая модель iPhone 18 должна выйти весной 2027 года
11:336AliExpress: самые востребованные ноутбуки в России осени 2026 года⁠⁠
11:25Покупки за счёт господдержки: в Wildberries подключили оплату электронными сертификатами
МТС объяснила введение платы за 5G11:0819МТС объяснила введение платы за 5G Доступ к сети предлагают за 199 рублей в месяц