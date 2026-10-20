Samsung Galaxy S27, Galaxy S27 Plus и Galaxy S27 Ultra сравнили по размерам экранов до анонса ⁠ 1

В Сети появились изображения защитных стёкол для будущих флагманов Samsung Galaxy S27, S27+ и S27 Ultra — фото опубликовал тематический ресурс SammyGuru. Изображения позволяют оценить размеры дисплеев всех трех моделей.

Изображения демонстрируют несколько вариантов защитных стёкол, включая прозрачные версии и варианты, ограничивающие обзор экрана под углом. Аксессуары для новой линейки уже появляются в каталогах сторонних продавцов, хотя до официального анонса смартфонов остаётся ещё несколько месяцев.

Согласно предварительным данным, базовый Galaxy S27 получит дисплей диагональю 6,27 дюйма. У Galaxy S27 Plus ожидается экран на 6,66 дюйма, а у Galaxy S27 Ultra — с диагональю 6,89 дюйма. Модель Galaxy S27 Pro, которая не представлена на снимках, по размеру экрана может занять промежуточное положение между базовым смартфоном и версией Plus: ей приписывают дисплей диагональю около 6,47 дюйма.

Судя по форме защитных стёкол, общие очертания передних панелей останутся близкими к решениям предыдущего поколения. Таким образом, заметных изменений в конструкции дисплеев Samsung не готовит. При этом Galaxy S27 Ultra может получить более тонкую рамку экрана.

Ожидается, что серия Galaxy S27 дебютирует в начале 2027 года и станет первой линейкой Samsung со стабильной версией One UI 9.5.