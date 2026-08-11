Космический грузовик «Прогресс МС-35» испытали на герметичность

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-35» прошёл испытания на герметичность на космодроме Байконур, они начались ещё на прошлой неделе. Чтобы провести такие испытания, космический корабль помещают в вакуумную камеру, имитирующую условия космоса, а затем внутрь его отсеков и магистралей подают газ через специальные трубопроводы.

Фото: РКК «Энергия»

В госкорпорации отмечают, что автоматизированный контроль герметичности отсеков и бортовых систем корабля в наземных условиях замечаний не выявил. После завершения испытаний «Прогресс МС-35» вернули на рабочее место и подключили к наземному испытательному оборудованию для продолжения предполётной подготовки.

Фото: РКК «Энергия»

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с грузовым кораблём «Прогресс МС-35» станет 96-м по программе снабжения Международной космической станции (МКС), он запланирован на сентябрь текущего года.