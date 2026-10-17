iPhone 18 Pro и Pro Max стали абсолютными бестселлерами в Китае
Суммарные продажи двух моделей превысили 4 млн устройств
По данным китайского инсайдера Digital Chat Station, iPhone 18 Pro Max (обзор на нашем сайте) установил новый рекорд по недельным активациям в Китае.
На 41-й неделе 2026 года показатель одной модели приблизился к 900 000 устройств. Речь идёт об активациях смартфонов. Совокупные продажи двух моделей, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, превысили 4 млн экземпляров.
Как уже сообщалось, по итогам 38-й недели 2026 года сразу четыре смартфона Apple вошли в первую семёрку самых продаваемых моделей на китайском рынке. Лидером стал iPhone 18 Pro Max, второе место занял iPhone 18 Pro. Третью позицию сохранил iPhone 17 Pro Max, а обычный iPhone 17 оказался четвёртым.
Ранее покупатели красного iPhone 18 Pro начали сообщать об изменении цвета корпуса после непродолжительного использования.