Смартфон получит корпус толщиной 7,7 мм и камеру с разрешением 108 Мп

Зачем придумывать дизайн смартфона, если есть iPhone 18 Pro? Nubia V90 Pro косплеит флагман Apple

В Сети появились изображения смартфона Nubia V90 Pro — качественные изображения опубликовал известный инсайдер Эван Бласс. Новинка очень похожа на актуальный iPhone 18 Pro, особенно в характерном винном цвете.

По предварительным данным, Nubia V90 Pro получит экран с диагональю 6,75 дюйма. Толщина корпуса составит 7,7 мм. Разрешение главного модуля основной камеры составит 108 Мп, каково будет разрешение остальных датчиков — неизвестно. В топовой версии будет 512 ГБ флеш-памяти — вдвое больше максимального объёма памяти Nubia V80 Pro.

Nubia V90 Pro также получит защиту от падений, пыли и воды, разъём для наушников 3,5 мм. На опубликованных рендерах Nubia V90 Pro представлен в трёх цветах: бордовом, чёрном или тёмно-сером и светло-голубом.

Эван Бласс ранее отметился множеством правдивых утечек. В своё время он опубликовал точные изображения Sony Xperia 5 II, Galaxy Note20, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Tab S7, Galaxy Watch 3 и Samsung Galaxy Buds Live, Xiaomi 12, Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro до их официальной премьеры.