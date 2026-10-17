Зачем придумывать дизайн смартфона, если есть iPhone 18 Pro? Nubia V90 Pro косплеит флагман Apple

Смартфон получит корпус толщиной 7,7 мм и камеру с разрешением 108 Мп

В Сети появились изображения смартфона Nubia V90 Pro — качественные изображения опубликовал известный инсайдер Эван Бласс. Новинка очень похожа на актуальный iPhone 18 Pro, особенно в характерном винном цвете.

Зачем придумывать дизайн смартфона, если есть iPhone 18 Pro? Nubia V90 Pro косплеит флагман Apple
Источник изображения: Evan Blass/Nubia

По предварительным данным, Nubia V90 Pro получит экран с диагональю 6,75 дюйма. Толщина корпуса составит 7,7 мм. Разрешение главного модуля основной камеры составит 108 Мп, каково будет разрешение остальных датчиков — неизвестно. В топовой версии будет 512 ГБ флеш-памяти — вдвое больше максимального объёма памяти Nubia V80 Pro.

Фото 1
Источник изображения: Evan Blass/Nubia
Фото 1
Источник изображения: Evan Blass/Nubia
Фото 1
Источник изображения: Evan Blass/Nubia
Фото 1
Источник изображения: Evan Blass/Nubia

Nubia V90 Pro также получит защиту от падений, пыли и воды, разъём для наушников 3,5 мм. На опубликованных рендерах Nubia V90 Pro представлен в трёх цветах: бордовом, чёрном или тёмно-сером и светло-голубом.

Фото 1
Источник изображения: Evan Blass/Nubia
Фото 1
Источник изображения: Evan Blass/Nubia

Эван Бласс ранее отметился множеством правдивых утечек. В своё время он опубликовал точные изображения Sony Xperia 5 II, Galaxy Note20, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Tab S7, Galaxy Watch 3 и Samsung Galaxy Buds Live, Xiaomi 12, Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro до их официальной премьеры.

Мобильные телефоныAppleNubiaИсточники:Evan Blass

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Самый ёмкий в мире «аккумулятор» на сжатом углекислом на 1000 МВт·ч рассчитан на 30 лет работы, а КПД превышает 92%Следующая публикация: iPhone 18 Pro и Pro Max стали абсолютными бестселлерами в Китае
Главное
Все новости
4 минуты назадМаск превращает Starlink в нового мобильного оператора: SpaceX придётся потратить десятки миллиардов на создание мобильной сеть
До 150 ступеней в год и запуски несколько раз в недею: Blue Origin наращивает производство тяжелой ракеты New Glenn11 минут назадДо 150 ступеней в год и запуски несколько раз в недею: Blue Origin наращивает производство тяжелой ракеты New Glenn Blue Origin вкладывает $330 млн в расширение производства ракет и инфраструктуру
На радость спекулянтам: iPhone Duo раскупили ещё до старта продаж, цены взлетели, ждать поставок придётся до 2027 года14 минут назадНа радость спекулянтам: iPhone Duo раскупили ещё до старта продаж, цены взлетели, ждать поставок придётся до 2027 года Складной смартфон Apple оказался в дефиците, а перекупщики требуют за него на 7000 юаней больше официальной цены
26 минут назад1iPhone 18 Pro и Pro Max стали абсолютными бестселлерами в Китае
35 минут назадСамый ёмкий в мире «аккумулятор» на сжатом углекислом на 1000 МВт·ч рассчитан на 30 лет работы, а КПД превышает 92%
39 минут назадNvidia без спроса открыла ИИ-агентам доступ к управлению видеокартой и играми — это начало нагревать карты
48 минут назадHonor рассказала, какие смартфоны и планшеты получат новейшую MagicOS 11 на Android 17: в списке более 50 моделей
612 км/ч на Tesla Roadster: такую скорость помогут развить ракетные двигатели55 минут назад3612 км/ч на Tesla Roadster: такую скорость помогут развить ракетные двигатели Маск раскрыл амбициозные планы для нового спорткара
07:55New Glenn возвращается к полётам после гигантского взрыва: Blue Origin ускорила сборку стартовой башни
07:521Российская спутниковая съёмка станет детальнее: следующая цель — разрешение 0,5 метра
07:43Экран Oasis с частотой 185 Гц и первый аккумулятор 12 070 мА·ч. Visionox станет единственным поставщиком экранов для Honor Win2
07:431110 000 оборотов в минуту и вес всего 270 граммов: Xiaomi представила фен за $30
07:41Представлен необычный пылесос Xiaomi: двойной пылесборник, УФ-обработка и сушка при 65 °C
Слишком горячо? Qualcomm опровергает слухи о перегреве Snapdragon 8 Elite Gen 607:36Слишком горячо? Qualcomm опровергает слухи о перегреве Snapdragon 8 Elite Gen 6 У платформы нет системных проблем с повышенной температурой
07:311One UI 10 принесет беспрецедентные изменения. Samsung готовит совершенно новую прошивку
Блокировать ИИ при риске массовой гибели людей собираются в США07:233Блокировать ИИ при риске массовой гибели людей собираются в США Законопроект предусматривает ограничения при угрозе массовой гибели людей или ущерба от $1 млрд
07:175G в метро Москвы на уровне 99,48% со скоростью 185 Мбит/с показал «Билайн»
07:12Xiaomi выпустила титановый термос
01:08Телескоп NASA Nancy Grace Roman превзошёл расчётную чёткость изображения почти на 30%
16 окт 23:54Claude Code помог найти возможную экзопланету в архиве NASA: телескоп TESS проверит открытие
16 окт 23:2313BMW готова платить по 50 тыс. евро за каждый год стажа работникам, готовым уволиться: желающих оказалось так много, что упал корпоративный портал
16 окт 23:0610One UI — всё? Samsung и Google работают над новой программной платформой для Galaxy
Высокоскоростная спутниковая связь для почти 1,5 млрд человек: Starlink готова выйти на рынок Индии16 окт 22:4912Высокоскоростная спутниковая связь для почти 1,5 млрд человек: Starlink готова выйти на рынок Индии Starlink подготовила всю инфраструктуру в Индии
16 окт 22:3312BMW i3 50L проехал больше 1200 км на одной зарядке, но ни в Европе, ни в США такую модель не купить
16 окт 22:291Мини-ПК со 192 ГБ ОЗУ, местом для четырёх SSD и даже дешевле, чем у AMD. Представлен TOPC TXA2
16 окт 22:1569-летняя видеокарта Nvidia Tesla V100 переживает вторую молодость — теперь это альтернатива GeForce RTX 5090 и RTX PRO 6000
16 окт 21:523Не апгрейд, а даунгрейд: Samsung Galaxy S27 Plus может лишиться функции, доступной ещё с Galaxy S21 Plus — это UWB
16 окт 21:40Чтобы быстро и просто превратить портативную консоль в настольную. Asus представила док-станцию ROG Bulwark Dock DG310
16 окт 21:2811Это первые фотографии кристаллов совершенно новых процессоров Intel Nova Lake
16 окт 21:2618Sony представила аудиоплеер Walkman за $5900: экран 5,5 дюйма, корпус из позолоченной меди и Android 16
42-метровую ракету Neutron должны были запустить в 2024 году, но запустят только в 2027 году — из-за дефекта в композитном куполе16 окт 21:13442-метровую ракету Neutron должны были запустить в 2024 году, но запустят только в 2027 году — из-за дефекта в композитном куполе Rocket Lab снова отложила первый запуск Neutron
16 окт 21:118Это не что-то из стимпанка, а двухчиповый ИИ-ускоритель Intel. Компания раскрыла новые детали о поколении Crescent Island