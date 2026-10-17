Складной смартфон Apple оказался в дефиците, а перекупщики требуют за него на 7000 юаней больше официальной цены

На радость спекулянтам: iPhone Duo раскупили ещё до старта продаж, цены взлетели, ждать поставок придётся до 2027 года

Предварительные заказы на первый складной смартфон Apple, iPhone Duo, открылись вечером 16 октября и сразу превзошли ожидания компании.

Некоторые конфигурации распродали практически мгновенно, а сроки доставки отдельных версий уже перенесли на 2027 год. Apple назвала спрос исключительным и сообщила, что поставщики наращивают производство, чтобы ускорить поставки покупателям.

Дефицит моментально отразился на вторичном рынке. На китайской платформе Dewu цены на некоторые версии превысили 20 000 юаней, а стоимость черного iPhone Duo с 1 ТБ памяти приблизилась к 29 000 юаней.

Источник изображения: mydrivers // Apple

Средняя цена сделки за белую версию с 256 ГБ достигла 21 407 юаней — на 33,8% выше стартовой. Черная модификация с таким же объемом памяти подорожала до 22 085 юаней, прибавив 38%. За белую версию с 512 ГБ просят в среднем 24 731 юань, а за черную с 1 ТБ — 28 642 юаня, что на 7143 юаня выше первоначальной цены.

По словам перекупщика, специализирующегося на технике Apple, желающим получить устройство в первой партии в день официального старта продаж 23 октября придется доплатить около 6000 юаней.