Продажи улетели в космос: iPhone 18 Pro Max и iPhone 18 Pro продаются в разы лучше всех остальных моделей в Китае

Прошлогодние iPhone 17 по-прежнему опережают большинство моделей Huawei и Honor

Мобильные телефоны

По итогам 38-й недели 2026 года сразу четыре смартфона Apple вошли в первую семёрку самых продаваемых моделей на китайском рынке.

Лидером стал iPhone 18 Pro Max, второе место занял iPhone 18 Pro. Третью позицию сохранил iPhone 17 Pro Max, а обычный iPhone 17 оказался четвёртым.

Продажи улетели в космос: iPhone 18 Pro Max и iPhone 18 Pro продаются в разы лучше всех остальных моделей в Китае
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

В десятку также вошли Huawei Enjoy 90 Pro Max, Honor Play 60A, iPhone 17 Pro, Honor X80 Pro Max, Huawei Pura X View и Huawei nova 16. Таким образом, Apple представлена в рейтинге сразу четырьмя моделями, причём две из них относятся к новому поколению.

Особенно удивительными стали результаты iPhone 17 Pro Max и iPhone 17: несмотря на появление новых флагманов Apple, они продолжают пользоваться высоким спросом. 

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Источник изображения: UniverseIce // RD Observation
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