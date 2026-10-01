Продажи улетели в космос: iPhone 18 Pro Max и iPhone 18 Pro продаются в разы лучше всех остальных моделей в Китае

По итогам 38-й недели 2026 года сразу четыре смартфона Apple вошли в первую семёрку самых продаваемых моделей на китайском рынке.

Лидером стал iPhone 18 Pro Max, второе место занял iPhone 18 Pro. Третью позицию сохранил iPhone 17 Pro Max, а обычный iPhone 17 оказался четвёртым.

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В десятку также вошли Huawei Enjoy 90 Pro Max, Honor Play 60A, iPhone 17 Pro, Honor X80 Pro Max, Huawei Pura X View и Huawei nova 16. Таким образом, Apple представлена в рейтинге сразу четырьмя моделями, причём две из них относятся к новому поколению.

Особенно удивительными стали результаты iPhone 17 Pro Max и iPhone 17: несмотря на появление новых флагманов Apple, они продолжают пользоваться высоким спросом.