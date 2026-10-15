Так это баг или «фича»? Красный iPhone 18 Pro становится градиентным — проблема затронула и другие версии ⁠ 4

Покупатели красного iPhone 18 Pro сообщают об изменении цвета корпуса после непродолжительного использования.

В социальных сетях появляются фотографии смартфонов, на которых яркое покрытие выглядит заметно побледневшим. Ранее владельцы также обращали внимание на различия в оттенке вокруг блока камер. Аналогичные жалобы поступали и от пользователей чёрной версии, однако пока неизвестно, насколько широко распространена проблема.

Похожая ситуация наблюдалась у некоторых владельцев iPhone 17 Pro в оранжевом: со временем насыщенный оранжевый оттенок отдельных устройств приобретал розоватый тон. По сообщениям пользователей, изменение цвета возникало даже при использовании защитных чехлов и без обработки корпуса спиртом или другими химическими средствами. При этом жалобы касались не всех смартфонов, а проблема могла быть связана с отдельными производственными партиями.

Возможное объяснение связано с анодированием алюминиевой рамки. При этой технологии на поверхности металла формируется оксидный слой с микроскопическими порами, которые необходимо герметизировать, чтобы закрепить краситель. Если обработка выполнена некачественно, через поры могут проникать пот и кожный жир, постепенно влияя на покрытие и его оттенок.