13 моделей смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco получили октябрьский патч HyperOS
Но какие именно ошибки исправлены — неизвестно
Xiaomi начала распространять октябрьское обновление безопасности 2026 года для смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, а также планшета Xiaomi Pad 8 Pro. Первые сборки датированы 1 октября и включают версии прошивки на базе HyperOS 3 и HyperOS 4. В опубликованных записях фигурируют устройства для китайского рынка и европейского региона EEA.
Октябрьский патч безопасности на данный момент получают:
Poco F8 Ultra;
Poco F9 Pro;
Poco F9 Ultra;
Poco M7 Plus;
Poco M8s;
Redmi 15;
Redmi K100 Pro;
Redmi K90 Pro Max;
Xiaomi 17;
Xiaomi 17 Pro;
Xiaomi 17 Pro Max;
Xiaomi 17 Ultra;
Xiaomi 17 Ultra Leica & Leitzphone;
Xiaomi Pad 8 Pro
Xiami не представила перечень исправлений, поэтому установить, какие именно ошибки или уязвимости устранены, пока нельзя.