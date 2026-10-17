13 моделей смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco получили октябрьский патч HyperOS

Xiaomi начала распространять октябрьское обновление безопасности 2026 года для смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, а также планшета Xiaomi Pad 8 Pro. Первые сборки датированы 1 октября и включают версии прошивки на базе HyperOS 3 и HyperOS 4. В опубликованных записях фигурируют устройства для китайского рынка и европейского региона EEA.

Октябрьский патч безопасности на данный момент получают:

Poco F8 Ultra;

Poco F9 Pro;

Poco F9 Ultra;

Poco M7 Plus;

Poco M8s;

Redmi 15;

Redmi K100 Pro;

Redmi K90 Pro Max;

Xiaomi 17;

Xiaomi 17 Pro;

Xiaomi 17 Pro Max;

Xiaomi 17 Ultra;

Xiaomi 17 Ultra Leica & Leitzphone;

Xiaomi Pad 8 Pro

Xiami не представила перечень исправлений, поэтому установить, какие именно ошибки или уязвимости устранены, пока нельзя.