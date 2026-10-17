Впервые в России: «Спутникс» получает тысячи заявок на спутниковые снимки, компания готовит камеры разрешением 0,8 м

Компания первой в стране запустила платную подписку на данные дистанционного зондирования Земли

Первая в России платная подписка на данные дистанционного зондирования Земли от компании «Спутникс», входящей в АФК «Система», ежемесячно привлекает тысячи обращений.

По словам первого заместителя генерального директора Миланы Элердовой, десятки частных и корпоративных клиентов уже готовы приобретать спутниковые снимки, однако пока объёмы продаж остаются относительно небольшими.

Сейчас у нас тысячи обращений ежемесячно. Скажем так, это десятки клиентов, которые готовы покупать данные, но это еще не очень большой объем. Мы сейчас просто экспериментируем, смотрим, какие клиенты, какого рода, что является тормозом. Уже сейчас понимаем, что основная задача - это уйти в сверхвысокое разрешение.
Милана Элердова
Впервые в России: «Спутникс» получает тысячи заявок на спутниковые снимки, компания готовит камеры разрешением 0,8 м
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Частные пользователи интересуются снимками для предоставления доказательств в суде, изучения истории земельных участков и наблюдения за строительством. Основную аудиторию сервиса, однако, составляют юридические лица. Спутниковые данные востребованы в лесном и сельском хозяйстве, нефтегазовой промышленности и других отраслях, где важно отслеживать изменения на обширных территориях.

Для расширения клиентской базы «Спутникс» рассчитывает на новый космический аппарат «Киноспутник», запуск которого планируется в ближайшее время. Он оснащён камерой для съёмки в мультиспектральном и панхроматическом режимах с пространственным разрешением 0,8 м. В компании рассчитывают, что более детальные изображения повысят привлекательность подписки и позволят расширить круг заказчиков. О запуске сервиса платного доступа к спутниковым данным компания сообщила в марте.

Наука и космосСпутниксИсточники:ТАСС

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