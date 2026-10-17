После запуска ракета успешно посадила ускоритель на плавучую платформу в Тихом океане

SpaceX запустила секретную миссию: космическая «маршрутка» Falcon 9 использовалась уже в 28-й раз ⁠ 5

Ракета Falcon 9 стартовала с площадки SLC-4E на базе Космических сил США Ванденберг в Калифорнии. Она вывела на орбиту полезную нагрузку в рамках миссии USSF-481. Подробности о грузе и задачах запуска не раскрываются.

Для первой ступени Falcon 9 этот полёт стал уже 28-м. Ранее ускоритель использовался при запуске пилотируемой миссии Crew-7, грузовой миссии CRS-29, научных спутников PACE и EarthCARE, а также аппаратов в рамках программ Transporter-10 и Transporter-13, NROL-186, NROL-48 и других запусков. Кроме того, на его счету 16 миссий по развёртыванию спутников Starlink.

После разделения ступеней ускоритель выполнил управляемую посадку на автономную морскую платформу Of Course I Still Love You, находившуюся в Тихом океане.