Asus заменила RTX 4080 Super на RTX 5080, но покупателя не устроил цвет видеокарты

И Asus заменила черную карту на белую

Владелец белой видеокарты Asus ROG Strix GeForce RTX 4080 Super отказался от предложенной производителем бесплатной замены на более современную RTX 5080 из-за цвета устройства. После шести недель переписки компания согласилась отправить ему белую ROG Astral GeForce RTX 5080 White OC Edition — более дорогую модель.

Asus заменила RTX 4080 Super на RTX 5080, но покупателя не устроил цвет видеокарты
Источник изображения: Videocardz

Пользователь форума Reddit под ником TwootyTwoo обратился в сервисный центр Asus после поломки своей видеокарты. Специалисты установили, что восстановить устройство невозможно, и предложили замену на чёрную Asus TUF Gaming GeForce RTX 5080. По производительности это было улучшением. Однако покупателя не устроил цвет. Компьютер пользователя полностью собран из белых комплектующих, поэтому чёрная видеокарта испортила бы вид. Кроме того, первоначальная Asus ROG Strix RTX 4080 Super относилась к серии ROG, в то время как предложенная на замену модель была представительницей линейки TUF Gaming. Владелец посчитал, что при гарантийной замене следует учитывать не только технические характеристики, но и внешний вид устройства. По его словам, Asus отправила видеокарту, не согласовав с ним конкретную модель.

В итоге Asus удовлетворила требование покупателя и одобрила замену на белую ROG Astral GeForce RTX 5080 White OC Edition с заводским разгоном. Владелец вернул ранее полученную чёрную TUF Gaming RTX 5080, после чего компания отправила ему новую видеокарту, оплатив доставку. Позднее пользователь подтвердил на Reddit, что белая ROG Astral RTX 5080 прибыла. Урегулирование вопроса заняло около шести недель.

ВидеокартыNvidiaAsusИсточники:VideocardzReddit

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