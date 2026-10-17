Бензиновые моторы сдают позиции: в топ-10 лучших двигателей года по версии WardsAuto впервые не попали классические ДВС

Аналитики WardsAuto опубликовали список 10 лучших двигателей и силовых установок 2026 года — впервые за всю историю Wards 10 Best Engines & Propulsion Systems (с 1995 года) в число лучших не вошел ни один чисто бензиновый мотор. Все лауреаты 2026 года электрифицированы: четыре модели полностью электрические, остальные — гибридные. Победителей выбрали из 26 номинантов, представленных на рынке США.

В категории электромобилей награды достались Mercedes-Benz GLC 400 4Matic Electric, Rivian R2 Performance, Subaru Trailseeker и Volvo EX60 P10 AWD. Каждая из четырех моделей имеет по два электромотора. Среди обычных гибридов жюри отметило Chevrolet Corvette ZR1X с 5,5-литровым V8 с двойным турбонаддувом, Hyundai Palisade Hybrid с 2,5-литровым турбомотором, Nissan Rogue Hybrid с 1,5-литровым трёхцилиндровым двигателем и Porsche 911 Carrera GTS T-Hybrid с 3,6-литровым оппозитным мотором и электротурбонаддувом. В категории подключаемых гибридов лучшими стали BMW M5 Touring с 4,4-литровым V8 и Toyota RAV4 PHEV GR Sport с 2,5-литровым четырёхцилиндровым двигателем.

Среди победителей — семь кроссоверов, два спортивных автомобиля и один спортуниверсал. Они выпускаются в пяти странах: Германии, Японии, США, Южной Корее и Швеции. Цены на отмеченные модели варьируются от $43 035 за Nissan Rogue Hybrid до $242 060 за Chevrolet Corvette ZR1X. При этом семь из десяти автомобилей стоят в среднем менее $55 тыс.

Первым гибридом в числе Wards 10 Best Engines стал Toyota Prius первого поколения в 2001 году. В 2020 году организаторы изменили название конкурса на Wards 10 Best Engines & Propulsion Systems, чтобы отразить развитие электрифицированных силовых установок. Нынешний результат стал первым случаем, когда в списке победителей не оказалось ни одного автомобиля с исключительно бензиновым или дизельным двигателем.

При выборе лучших систем аналитики WardsAuto оценивали мощность и крутящий момент, уровень шума и вибраций, фактическую топливную или энергетическую эффективность, а также технологические новшества. Испытания проводились в реальных дорожных условиях. В конкурсе могут участвовать новые или существенно модернизированные силовые установки, а также установки, победившие в предыдущем году.