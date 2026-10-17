Самый ёмкий в мире «аккумулятор» на сжатом углекислом на 1000 МВт·ч рассчитан на 30 лет работы, а КПД превышает 92%

China Huadian впервые подключила к электросети крупную систему накопления энергии на сжатом углекислом газе мощностью 100 МВт и ёмкостью 1000 МВт·ч, а автономность составляет 10 часов. Комплекс занимает около 565 000 м² и входит в проект возобновляемой энергетики, включающий ветропарки на 600 МВт и солнечные станции на 400 МВт.

Установка использует замкнутый термодинамический цикл с CO₂. При зарядке компрессоры сжимают газ, а выделяющееся тепло сохраняется для последующего использования. Затем углекислый газ охлаждают и переводят в жидкое состояние, помещая в специальные резервуары. При выработке электричества жидкость испаряется, нагревается за счёт накопленного тепла и проходит через турбину, приводящую генератор. В отличие от традиционных систем хранения сжатого воздуха, такая технология не требует подземных соляных каверн, хотя нуждается в значительной наземной инфраструктуре. Проект предусматривает пять газовых хранилищ, 141 резервуар для жидкого CO₂ и 97 тепловых накопителей.

Разработку создала исследовательская группа под руководством профессора Се Юнхуэя из Сианьского университета Цзяотун, а коммерциализацией занималась компания Exax Energy. По данным China Huadian, расчётный КПД турбины превышает 92%, а срок службы системы должен составить не менее 30 лет. Этот показатель относится только к турбине, а не ко всему циклу хранения и возврата электроэнергии. После выхода на полную мощность комплекс сможет вырабатывать около 200 ГВт·ч в год, сокращая потребление стандартного угля примерно на 50 000 тонн и выбросы CO₂ на 170 000 тонн ежегодно.