New Glenn возвращается к полётам после гигантского взрыва: Blue Origin ускорила сборку стартовой башни

Возвращение ракеты к полётам ожидается до конца года

Blue Origin активно восстанавливает башню обслуживания Vehicle Access Tower на стартовой площадке LC-36A. На опубликованной видеозаписи с ускоренной съёмкой видны работы: крупные краны поднимают и устанавливают секции металлической решётчатой конструкции.

Перестройка началась после гигантского взрыва весной 2026 года, повредившего инфраструктуру стартового комплекса. Башню разобрали по частям, чтобы доработать конструкцию, обновить системы подачи технических жидкостей и добавить площадки для доступа к оборудованию. После этого элементы конструкции начали возвращать на место с учётом требований к эксплуатации комплекса в разных режимах вертикальных операций.

В октябре темпы монтажа заметно выросли: за короткий период рабочие установили несколько секций башни. Эти работы связаны с планами Blue Origin возобновить полёты ракеты New Glenn до конца 2026 года. В рамках возвращения к запускам компания рассчитывает провести демонстрационную миссию аппарата Blue Ring.