«Беспрецедентные изменения»: инсайдер раскрыл планы Samsung на One UI 10

Пока Apple готовит юбилейный iPhone, Samsung работает над юбилейной One UI: и согласно данным инсайдера Ice Universe, One UI 10 получит беспрецедентные изменения. «Мой независимый источник подтвердил: One UI 10 принесёт значительные изменения, беспрецедентные по своему характеру», — написал Ice Universe в социальной сети X.

Увы, конкретики нет: инсайдер лишь подтвердил, что первым аппаратом с новой прошивкой станет Samsung Galaxy Fold 9 — его релиз, если исходить из традиционных сроков премьеры смартфонов корейской компании, состоится примерно в середине 2027 года.

Напомним, ранее другой инсайдер, Schrodinger, сообщил о том, что Samsung в тесном сотрудничестве с Google работает над новой программной платформой для Galaxy.

Ice Universe первым точно рассказал о новом тренде на смартфоны с экранами-водопадами, о чёлке в iPhone X, о новом дизайне iPhone 14 и о 200-мегапиксельном датчике изображения Samsung. Эксклюзивные сведения о новинках ему сливают источники в отделе исследований и разработок южнокорейского гиганта.