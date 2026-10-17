Intel действительно снова изменила принцип именования. Все новые процессоры Nova Lake будут называться Core Ultra 4000

Согласно свежим данным, компания Intel переведёт все свои процессоры нового поколения на новую систему именования с четырёхзнаным обозначением модели. То есть линейка Nova Lake будет называться Core Ultra 4000 и в мобильном, и в настольном сегментах.

В целом это, конечно, ожидаемо, но пока что мы видели утечки только для настольных CPU. Напомним, ранее считалось, что новинки будут называться Core Ultra 400, что логично. Однако Intel зачем-то снова решила изменить названия. При этом, судя по утечкам, очередное перевоплощение процессоров Raptor Lake выйдет в рамках линейки Core 2000, то есть и тут будет смена названия.

Процессоры Nova Lake ожидаются в начале следующего года. Но только одночиплетные модели с количеством ядер до 28. Двухчиплетные CPU с количеством ядер до 52 выйдут лишь примерно в середине следующего года.