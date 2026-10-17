Одновременно с выпуском Leapmotor B10 в Сарагосе заработал завод по сборке аккумуляторных модулей

Завод Opel, за 43 года выпустивший 10 млн автомобилей, теперь собирает аккумуляторы для автомобилей Leapmotor ⁠ 5

16 октября в Испании состоялось сразу два важных для Leapmotor события: на заводе в Сарагосе выпустили первый европейский экземпляр электрического кроссовера B10, кроме того, было запущено предприятие по сборке аккумуляторов. Последнее будет отвечать за локальную сборку аккумуляторных модулей для новой модели, формируя производственную цепочку внутри Европы.

Производство организовали на площадке с 43-летней историей, где ранее работала компания Opel. За это время завод выпустил более 10 млн автомобилей. Leapmotor совместно со Stellantis модернизировала производственные линии, чтобы наладить выпуск китайских электромобилей наряду с Opel Corsa, Peugeot 208 и Lancia Ypsilon.

Запуск аккумуляторного предприятия дополняет производство автомобилей и позволяет создать локализованную систему выпуска электромобилей. Такой подход должен повысить эффективность поставок компонентов и снизить влияние таможенных ограничений, связанных с импортом готовых машин.

Для Leapmotor это переход от поставок автомобилей из Китая к производству непосредственно на европейском рынке. Проект также стал важным этапом сотрудничества со Stellantis: китайский производитель получил возможность использовать действующие мощности европейского автоконцерна, одновременно развивая местную сборку аккумуляторов и автомобилей.