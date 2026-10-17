Oppo Find X10 Pro Max обогнал всех конкурентов, а ColorOS лидирует уже 2 года подряд. Они возглавили рейтинги самых плавных смартфонов и ОС от Master Lu

В рейтинге Master Lu операционная система ColorOS 17 заняла первое место с результатом 220,63 балла.

Среди смартфонов лидером стал Oppo Find X10 Pro Max, набравший 240,70 балла. Таким образом, Oppo одновременно возглавила оба рейтинга — систем и смартфонов. ColorOS удерживает лидерство уже восемь кварталов подряд.

Одним из ключевых факторов стали два программных механизма. Aurora Engine объединяет процессы отрисовки и рендеринга, благодаря чему потребление памяти при запуске приложений снижается до 25%, а нагрузка на рендеринг — на 30%. Это должно ускорять прокрутку страниц, переходы между окнами и работу рабочего стола. Tide Engine анализирует привычки владельца, распределяет ресурсы в пользу активных приложений и оптимизирует работу фоновых процессов. По данным компании, сохранность фоновых приложений в пределах того же объёма памяти выросла на 55,6% относительно предыдущего поколения.

Oppo Find X10 Pro Max получил процессор Dimensity 9600 Pro, оперативную память LPDDR5X, накопитель UFS 4.1 и систему охлаждения Ice River. В сочетании с ColorOS 17 эта аппаратная платформа позволила смартфону занять верхнюю строчку рейтинга.