Скоро отправка на МКС: «Прогресс МС-35» проверят в условиях космоса перед запуском

На космодроме Байконур начался очередной этап подготовки грузового корабля «Прогресс МС-35» перед его отправкой к Международной космической станции (МКС). Аппарат доставили в вакуумную камеру, где в течение примерно пяти суток будет проходить проверку на герметичность в условиях, максимально приближенных к космическому пространству. Об этом сообщили в РКК «Энергия».

Испытания проводят с использованием вакуумной установки, оснащённой турбомолекулярными и криогенными насосами. Первые создают глубокий вакуум за счёт высокоскоростного вращения лопастей, передающих импульс молекулам газа, а вторые удаляют остаточные газы, осаждая их на охлаждённых до –196 °C поверхностях. Такой комплекс позволяет снизить давление в камере до уровня менее 10⁻⁶ мм рт. ст.

Для контроля герметичности отсеков и трубопроводов корабля специалисты применяют гелиево-воздушную смесь, которая помогает выявить даже незначительные утечки перед отправкой аппарата на орбиту.