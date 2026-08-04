Скоро отправка на МКС: «Прогресс МС-35» проверят в условиях космоса перед запуском
Запуск планируется в сентябре
На космодроме Байконур начался очередной этап подготовки грузового корабля «Прогресс МС-35» перед его отправкой к Международной космической станции (МКС). Аппарат доставили в вакуумную камеру, где в течение примерно пяти суток будет проходить проверку на герметичность в условиях, максимально приближенных к космическому пространству. Об этом сообщили в РКК «Энергия».
Испытания проводят с использованием вакуумной установки, оснащённой турбомолекулярными и криогенными насосами. Первые создают глубокий вакуум за счёт высокоскоростного вращения лопастей, передающих импульс молекулам газа, а вторые удаляют остаточные газы, осаждая их на охлаждённых до –196 °C поверхностях. Такой комплекс позволяет снизить давление в камере до уровня менее 10⁻⁶ мм рт. ст.
Для контроля герметичности отсеков и трубопроводов корабля специалисты применяют гелиево-воздушную смесь, которая помогает выявить даже незначительные утечки перед отправкой аппарата на орбиту.
История подготовки «Прогресса МС-35»
Мы уже рассказывали о том, как «Прогресс МС-35» в апреле 2026 года отправился с подмосковного Королёва на Байконур — перед этим корабль прошёл полный цикл заводских испытаний, включая пневмовакуумные испытания в барокамере и приёмо-сдаточные проверки. По прибытии на космодром аппарат был поставлен на хранение, а в конце июня специалисты РКК «Энергия» расконсервировали его и приступили к финальным наземным испытаниям: провели внешний осмотр, проверили панели солнечных батарей и бортовые системы, а также протестировали радиотехническую аппаратуру в безэховой камере. Нынешний этап — вакуумные испытания на герметичность — стандартный шаг предстартовой подготовки для кораблей серии «Прогресс». Схожую процедуру в августе 2025 года прошёл «Прогресс МС-32»: после пяти суток в вакуумной камере замечаний выявлено не было.
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