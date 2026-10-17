19 октября Япония запускает миссию MMX к спутникам Марса с пробоотборником, оплаченным краудфандингом

Прибор PlanetVac, профинансированный членами Планетарного общества, уже отработал на Луне

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) готовит к запуску миссию Martian Moons eXploration (MMX) — первый в истории аппарат, который должен сесть на спутник Марса и вернуть образцы грунта на Землю. Старт запланирован на 19 октября в 22:41 по московскому времени с космодрома Танэгасима на ракете H3. Резервное пусковое окно открыто до 7 ноября. На борту — два пробоотборных устройства, одно из которых создано при участии «Планетарного общества» (The Planetary Society).

Цель миссии — определить природу марсианских спутников. Являются ли Фобос и Деймос астероидами, захваченными гравитацией Марса, или обломками после столкновения с поверхностью планеты? Аппарат несёт два пробоотборника. Один из них, P-sampler, построен на технологии PlanetVac, разработанной Honeybee Robotics (с 2022 года — подразделение Blue Origin) и дважды профинансированной Планетарным обществом на критических этапах: сначала весь проект, затем — полётные испытания.

19 октября Япония запускает миссию MMX к спутникам Марса с пробоотборником, оплаченным краудфандингом
Источник изображения: NASA / JPL / U. Arizona

Принцип PlanetVac напоминает пылесос наоборот: струя чистого азота поднимает облако частиц, а вторая струя загоняет их в коллекторную ловушку. «Всё превратилось из презентации PowerPoint в реальную, осязаемую вещь», — вспоминал вице-президент Honeybee Robotics Крис Закны о моменте, когда в 2013 году «Планетарное общество» профинансировало первый прототип. В 2018 году PlanetVac испытали на ракете Xodiac, имитировавшей вертикальную посадку. Позже версия прибора была выбрана NASA для миссии Firefly Blue Ghost 1 и в 2025 году успешно собрала лунные образцы. Закны назвал результат «почти магией», поскольку посадка была неровной, и прибор физически не прилегал к лунной поверхности.

После прибытия к Марсу MMX проведёт год на орбите, картографируя Фобос и изучая химический состав его поверхности. Затем на спутник спустят ровер IDEFIX, разработанный космическими агентствами Франции и Германии. Лишь после его разведки MMX сядет на Фобос, соберёт образцы обоими пробоотборниками и, возможно, совершит вторую посадку. Возврат с Марса запланирован на 2030 год, а в пути обратно аппарат изучит Деймос с пролётной траектории. Капсула с образцами должна спуститься на парашюте в Австралии в 2031 году.

Наука и космосКосмические аппаратыJAXAИсточники:planetary.org

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