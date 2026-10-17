До 150 ступеней в год и запуски несколько раз в недею: Blue Origin наращивает производство тяжелой ракеты New Glenn ⁠ 6

Blue Origin планирует значительно увеличить частоту запусков ракеты New Glenn и к концу десятилетия рассчитывает выйти на несколько полётов в неделю. Для этого компания расширяет производственные мощности во Флориде, строит новые объекты для подготовки полезной нагрузки и обслуживания возвращаемых ускорителей. В программу входит проект стоимостью $330 млн по расширению производства, а также развитие стартовой инфраструктуры.

По данным компании, совокупные инвестиции Blue Origin в инфраструктуру Флориды уже превысили $3 млрд. Операции ведутся более чем на 20 площадках в округах Бревард и Ориндж. В регионе работают свыше 5000 сотрудников компании и более 500 поставщиков. Расширение должно помочь решить одну из главных задач коммерческой космонавтики: для увеличения числа запусков недостаточно производить больше ракет — необходимо одновременно готовить несколько миссий и сокращать время возвращения многоразовых ступеней в строй.

Одним из ключевых проектов станет расширение производственного комплекса Rocket Park площадью около 127 тыс. м², расположенного рядом с Космическим центром NASA имени Кеннеди. Инвестиции позволят увеличить мощности по выпуску второй ступени New Glenn в конфигурации 9×4. Завершить работы планируется летом 2027 года. После расширения предприятие сможет выпускать до 150 верхних ступеней ежегодно. Производство также оснастят автоматизированными системами механической обработки, сварки, перемещения материалов и контроля качества. Дополнительные мощности для химической обработки, подготовки головных обтекателей, изготовления оснастки и хранения компонентов должны ускорить прохождение деталей через производственный цикл. Blue Origin стремится изготавливать большую часть компонентов и систем самостоятельно.

Отдельное направление — подготовка нескольких запусков одновременно. Blue Origin совместно с Космическими силами США создаёт на базе космодрома на мысе Канаверал комплекс для интеграции полезной нагрузки. В нём предусмотрены четыре отсека для работы с полезной нагрузкой, два отсека для установки обтекателей и отдельная зона для совместной подготовки нескольких грузов. Компания также восстанавливает стартовый комплекс LC-36A после инцидента в начале 2026 года, а LC-36B планирует использовать для запусков New Glenn в конфигурации 9×4. Новая площадка будет поддерживать варианты ракеты 7×2 и 9×4, в том числе для миссий в интересах национальной безопасности. Ещё один строящийся комплекс вертикальной интеграции позволит параллельно готовить ракету и полезную нагрузку. Кроме того, Blue Origin запросила разрешение увеличить допустимую годовую частоту запусков с LC-36 с 12 до 50. На космическом побережье Флориды также планируется построить дополнительные стартовые площадки.

Увеличение частоты полётов будет зависеть и от того, насколько быстро компания сможет возвращать первые ступени New Glenn в эксплуатацию. Для их восстановления Blue Origin развивает инфраструктуру в Порт-Канаверале, где находится морская посадочная платформа Jacklyn, и разрабатывает ещё две подобные платформы. Новый комплекс вертикальной интеграции будет использоваться для обработки возвращённых ускорителей: специалисты смогут осматривать ступени и готовить их к восстановлению перед следующими миссиями. Другие объекты компании во Флориде, расположенные в Коко, Мельбурне, Орландо и Тайтусвилле, занимаются производством деталей, теплозащитных систем, оснастки, логистикой и обработкой материалов.