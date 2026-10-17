Российская спутниковая съёмка станет детальнее: следующая цель — разрешение 0,5 метра

Российская компания «Спутникс» планирует создать спутники дистанционного зондирования Земли с разрешением съёмки до 0,5 м. Такие аппараты смогут различать объекты размером с автомобиль и определять их габариты, цвет и другие параметры. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании Георгий Алёшкин.

Ближайшим этапом станет запуск спутника «Киноспутник», оснащённого камерой для съёмки в мультиспектральном и панхроматическом режимах. Его пространственное разрешение составит 0,8 м.

«Если в спутнике, который сейчас полетит, камера с разрешением 0,8 м, то следующая у нас камера 0,5 м», — рассказал Алёшкин.

Развитие группировки ДЗЗ для государственных и коммерческих заказчиков компания называет одним из приоритетных направлений. Полученные данные также планируется использовать для создания цифровых двойников — виртуальных моделей объектов и территорий, которые позволяют анализировать их состояние и процессы, происходящие в реальном мире.

По словам главы «Спутникса», у компании уже есть пилотные проекты с предприятиями, входящими в АФК «Система», в том числе в лесной отрасли и телекоммуникациях.