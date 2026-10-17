АвтоВАЗ сертифицировал Lada Vesta с моторами «Евро-6» — они будут мощнее нынешних ⁠ 1

АвтоВАЗ готовит обновлённые версии Lada Vesta и Lada Aura с более мощными двигателями. По данным журнала «Авито Авто», автомобили получили одобрения типа транспортного средства (ОТТС) для модификаций с новыми силовыми агрегатами. Выход обновлённых моделей на рынок ожидается до конца 2026 года.

Для обеих моделей предусмотрены два двигателя с увеличенной мощностью. 1,6-литровый мотор будет развивать 120 л. с. вместо нынешних 106 л. с., а 1,8-литровый — 132 л. с. вместо 122 л. с. Сейчас Vesta и Aura оснащаются двигателями экологического стандарта «Евро-5».

Ранее новые силовые агрегаты уже сертифицировали для кроссовера Lada Azimut. АвтоВАЗ рассчитывает, что переход на обновлённые моторы позволит не только улучшить динамические характеристики автомобилей, но и снизить расход топлива.