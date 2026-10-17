В NASA создали твердотельные батареи для Луны, работающие при −80 °C

Прототипы пережили вакуум и перепады от −170 до +100 °C без разрушения, технология подходит для земных электромобилей

Исследователи NASA разрабатывают твердотельные батареи, способные работать в условиях лунной ночи, когда температура падает до −200 °C. Проект получил название SPEARS — Solid Power for Extreme Environment Adaptability and Resilience in Space. Его задача — обеспечить питанием всё: от аварийного комплекта астронавта до ровера, заезжающего в вечно затемнённые кратеры.

Традиционные литий-ионные аккумуляторы с жидким электролитом на Луне бесполезны: жидкость замёрзнет ночью, закипит в вакууме и может разрушить батарею. Решение SPEARS — замена жидкого электролита на твёрдый керамический или полимерный материал. «Мы доказали, что эти ячейки могут работать при −80 °C», — заявил руководитель тестирования SPEARS в Исследовательском центре Лэнгли NASA Йи Лин, добавив, что диапазон рабочих температур планируется расширить.

В NASA создали твердотельные батареи для Луны, работающие при −80 °C
Источник изображения: NASA/Ryan Hill

Недавние тепловакуумные испытания показали: прототипы стабильно работали при +80 °C и до −60 °C, а с несколько сниженной производительностью — до −80 °C. Ключевое достижение — ячейки пережили воздействие температур от +100 °C до −170 °C без повреждений. Твердотельный электролит не замерзает и не испаряется в вакууме, а для возврата в рабочий режим достаточно кратковременно включить маломощный нагреватель. Это означает отказ от массивных систем термостатирования: батарею не нужно греть постоянно, только перед использованием.

«Мы можем настраивать химию через выбор электродных материалов, — пояснил Лин. — Как химия в наушниках отличается от химии в телефоне, а та — от автомобильной, все эти электрохимии могут работать с твёрдым электролитом. Можно оптимизировать ячейку под энергию, под мощность или под долговечность».

Параллельно Исследовательский центр Эймса разрабатывает полётное оборудование для подготовки SPEARS к космическим испытаниям. Технология также рассматривается для земных применений, от электромобилей и дронов до портативных средств связи.

Наука и космосNASAкосмосNASAТвердотельные батареиПрограмма АртемидаОсвоение луныИсточники:NASA

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Asus заменила RTX 4080 Super на RTX 5080, но покупателя не устроил цвет видеокартыСледующая публикация: 19 октября Япония запускает миссию MMX к спутникам Марса с пробоотборником, оплаченным краудфандингом
Главное
Все новости
16 минут назад19 октября Япония запускает миссию MMX к спутникам Марса с пробоотборником, оплаченным краудфандингом
27 минут назад1Asus заменила RTX 4080 Super на RTX 5080, но покупателя не устроил цвет видеокарты
34 минуты назадAltair встроила спутниковую связь Iridium в чипы: глобальный IoT без дополнительного модема
46 минут назад1АвтоВАЗ сертифицировал Lada Vesta с моторами «Евро-6» — они будут мощнее нынешних
55 минут назад3311 пассажиров и скорость 160 км/ч: российский скоростной поезд «Финист-Премиум» прошел уже 5000 км
11:582Бензиновые моторы сдают позиции: в топ-10 лучших двигателей года по версии WardsAuto впервые не попали классические ДВС
11:41Электровелосипед, который сам переключает передачи. Представлен Corratec E-Power Trekking 28 PX8 RD Wave Automatic — с мотором Bosch и батареей ёмкостью 800 Вт·ч
11:259Лучший момент в жизни: невеста подарила жениху GeForce RTX 5090 — тот расплакался
11:114Пользователи Xiaomi обошли владельцев Samsung и iPhone по суммам микрозаймов в России
10:3012«Самый быстрый графический процессор в истории», превосходящий GeForce RTX 5090 и Nvidia B200. Bolt завершила отладку своего тестового чипа Zeus GPU
09:581Впервые в России: «Спутникс» получает тысячи заявок на спутниковые снимки, компания готовит камеры разрешением 0,8 м
09:58113 моделей смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco получили октябрьский патч HyperOS
09:357SpaceX запустила секретную миссию: космическая «маршрутка» Falcon 9 использовалась уже в 28-й раз
09:2512Завод Opel, за 43 года выпустивший 10 млн автомобилей, теперь собирает аккумуляторы для автомобилей Leapmotor
09:14«Беспрецедентные изменения»: инсайдер раскрыл планы Samsung на One UI 10
09:065Они должны выдерживать охлаждение, сжатие и не гореть. Принят новый обязательный стандарт для литий-ионных аккумуляторов в Китае
09:015Метановый двигатель, который может изменить космическую программу Индии: LME1100 для будущей ракеты NGLV прошел первое огневое испытание
09:00Oppo Find X10 Pro Max обогнал всех конкурентов, а ColorOS лидирует уже 2 года подряд. Они возглавили рейтинги самых плавных смартфонов и ОС от Master Lu
08:525Маск превращает Starlink в нового мобильного оператора: SpaceX придётся потратить десятки миллиардов на создание мобильной сети
До 150 ступеней в год и запуски несколько раз в недею: Blue Origin наращивает производство тяжелой ракеты New Glenn08:4629До 150 ступеней в год и запуски несколько раз в недею: Blue Origin наращивает производство тяжелой ракеты New Glenn Blue Origin вкладывает $330 млн в расширение производства ракет и инфраструктуру
На радость спекулянтам: iPhone Duo раскупили ещё до старта продаж, цены взлетели, ждать поставок придётся до 2027 года08:422На радость спекулянтам: iPhone Duo раскупили ещё до старта продаж, цены взлетели, ждать поставок придётся до 2027 года Складной смартфон Apple оказался в дефиците, а перекупщики требуют за него на 7000 юаней больше официальной цены
08:318iPhone 18 Pro и Pro Max стали абсолютными бестселлерами в Китае
Зачем придумывать дизайн смартфона, если есть iPhone 18 Pro? Nubia V90 Pro косплеит флагман Apple08:246Зачем придумывать дизайн смартфона, если есть iPhone 18 Pro? Nubia V90 Pro косплеит флагман Apple Смартфон получит корпус толщиной 7,7 мм и камеру с разрешением 108 Мп
08:218Самый ёмкий в мире «аккумулятор» на сжатом углекислом на 1000 МВт·ч рассчитан на 30 лет работы, а КПД превышает 92%
08:172Nvidia без спроса открыла ИИ-агентам доступ к управлению видеокартой и играми — это начало нагревать карты
08:093Honor рассказала, какие смартфоны и планшеты получат новейшую MagicOS 11 на Android 17: в списке более 50 моделей
612 км/ч на Tesla Roadster: такую скорость помогут развить ракетные двигатели08:015612 км/ч на Tesla Roadster: такую скорость помогут развить ракетные двигатели Маск раскрыл амбициозные планы для нового спорткара
07:55New Glenn возвращается к полётам после гигантского взрыва: Blue Origin ускорила сборку стартовой башни
07:528Российская спутниковая съёмка станет детальнее: следующая цель — разрешение 0,5 метра
07:43Экран Oasis с частотой 185 Гц и первый аккумулятор 12 070 мА·ч. Visionox станет единственным поставщиком экранов для Honor Win2
07:432110 000 оборотов в минуту и вес всего 270 граммов: Xiaomi представила фен за $30
07:41Представлен необычный пылесос Xiaomi: двойной пылесборник, УФ-обработка и сушка при 65 °C