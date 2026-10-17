Лучший момент в жизни: невеста подарила жениху GeForce RTX 5090 — тот расплакался

Житель Китая получил на свадьбу видеокарту Asus ROG Astral GeForce RTX 5090 стоимостью около $12 тыс. Подарок от невесты настолько растрогал мужчину, что он не смог сдержать слёз. Видео с реакцией жениха, опубликованное в соцсети X, стало вирусным.

Asus ROG Astral RTX 5090 — премиальная версия флагманского ускорителя. На старте продаж цена составляла $2800, а сейчас она взлетела до $12 000. Более того, в Китае обычные GeForce RTX 5090 достать сложно, так как официально ускоритель на рынок КНР не поставляется.

RTVisual @ RT_Visual_on_X Chinese bride gifts her partner a flagship GPU at wedding — he breaks down in tears She handed him an ASUS ROG Astral RTX 5090 that costs around $12,000 0:31

После вручения подарка жених расплакался, а затем продемонстрировал видеокарту гостям как главный трофей торжества. Когда именно состоялась свадьба, неизвестно.