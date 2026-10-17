«Самый быстрый графический процессор в истории», превосходящий GeForce RTX 5090 и Nvidia B200. Bolt завершила отладку своего тестового чипа Zeus GPU

Новый конкурент Nvidia готовит GPU Zeus: тестовый чип успешно прошёл проверку, массовый выпуск намечен на 2028 год

Стартап Bolt Graphics, занимающийся разработкой графических процессоров, 13 октября объявил о завершении отладки своего тестового чипа на базе архитектуры Zeus, что закладывает основу для коммерческого выпуска продукта в 2028 году.

Архитектура Zeus от Bolt объединяет специализированное оборудование для электромагнитного моделирования, а также ускоряет графические задачи трассировки лучей, что делает ее подходящей для сложных вычислительных сценариев, таких как искусственный интеллект.

Компания Bolt завершила изготовление тестового чипа небольшого размера по 12-нм техпроцессу TSMC. Площадь тестового чипа составляет всего 6 кв. мм, и в ходе проверки работоспособности (A0 step-back) не было обнаружено никаких функциональных проблем.

«Самый быстрый графический процессор в истории», превосходящий GeForce RTX 5090 и Nvidia B200. Bolt завершила отладку своего тестового чипа Zeus GPU
Источник изображения: Bolt

В коммерческих графических процессорах Bolt будет использоваться технологический процесс N5P компании TSMC . Ожидается, что доступ для разработчиков откроется в первом квартале 2027 года, первая партия продукции будет предоставлена участникам программы раннего доступа к концу 2027 года, массовое производство PCIe AIC и серверов начнется в 2028 году, а полномасштабный запуск состоится в том же году.

Ещё в началле года Bolt Graphics выставке CES 2026 раскрыл подробности своей архитектуры совершенно нового графического ускорителя Zeus. Тогда компания заявила, что это «самый быстрый графический процессор в истории», объяснив это полным переосмыслением традиционного графического конвейера.

ВидеокартыNvidiaИсточники:ithome

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