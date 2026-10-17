Маск превращает Starlink в нового мобильного оператора: SpaceX придётся потратить десятки миллиардов на создание мобильной сети
Покупка радиочастот стала первым шагом
SpaceX считает приобретение американских радиочастот за миллиарды долларов важнейшим этапом развития мобильной связи. При этом для конкуренции с AT&T, Verizon и T-Mobile компании Илона Маска предстоит построить масштабную наземную инфраструктуру и вложить огромные средства в оборудование, обслуживание абонентов, субсидирование смартфонов и маркетинг.
Успех Starlink обеспечили востребованность спутникового интернета в удалённых районах и доступные домашние тарифы. Но мобильная связь — гораздо более сложный бизнес. В густонаселённых городах обеспечить устойчивое покрытие непросто, а взаимодействие спутников с обычными смартфонами ограничивают небольшие антенны и низкая мощность передатчиков. Сигналу приходится преодолевать сотни километров до спутника.
По оценке TD Cowen, создание полноценной сети обойдётся SpaceX более чем в $80 млрд. При этом компания параллельно финансирует ракетную программу Starship, инфраструктуру для искусственного интеллекта и производство чипов Terafab.
Аналитик MoffettNathanson Джули Чжу сомневается, что проект удастся завершить даже за десять лет. Для сравнения: за десятилетие до 2023 года три крупнейших американских оператора направили на строительство сетей около $650 млрд. Аналитик Moor Insights & Strategy Аншель Саг также предупреждает, что спутниковая связь пока не может стать единственным источником мобильного интернета из-за множества технических ограничений.
По словам источников Reuters, компания SpaceX согласилась приобрести у Grain портфель услуг связи в диапазоне 800 МГц по всей стране примерно за 8 миллиардов долларов. Это называют «критически важным следующим шагом» для зарождающейся компании Starlink Mobile в предоставлении высокоскоростной мобильной связи
Компания SpaceX получила разрешение регулирующих органов на запуск до 15 000 спутников Starlink Mobile и планирует развернуть традиционную наземную инфраструктуру, такую как антенны на вышках и крышах зданий — гибридный подход, а не просто связь со спутником, — как было изложено в заявлении для регулирующих органов, опубликованном на прошлой неделе.