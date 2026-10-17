Маск превращает Starlink в нового мобильного оператора: SpaceX придётся потратить десятки миллиардов на создание мобильной сети

SpaceX считает приобретение американских радиочастот за миллиарды долларов важнейшим этапом развития мобильной связи. При этом для конкуренции с AT&T, Verizon и T-Mobile компании Илона Маска предстоит построить масштабную наземную инфраструктуру и вложить огромные средства в оборудование, обслуживание абонентов, субсидирование смартфонов и маркетинг.

Успех Starlink обеспечили востребованность спутникового интернета в удалённых районах и доступные домашние тарифы. Но мобильная связь — гораздо более сложный бизнес. В густонаселённых городах обеспечить устойчивое покрытие непросто, а взаимодействие спутников с обычными смартфонами ограничивают небольшие антенны и низкая мощность передатчиков. Сигналу приходится преодолевать сотни километров до спутника.

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По оценке TD Cowen, создание полноценной сети обойдётся SpaceX более чем в $80 млрд. При этом компания параллельно финансирует ракетную программу Starship, инфраструктуру для искусственного интеллекта и производство чипов Terafab.

Аналитик MoffettNathanson Джули Чжу сомневается, что проект удастся завершить даже за десять лет. Для сравнения: за десятилетие до 2023 года три крупнейших американских оператора направили на строительство сетей около $650 млрд. Аналитик Moor Insights & Strategy Аншель Саг также предупреждает, что спутниковая связь пока не может стать единственным источником мобильного интернета из-за множества технических ограничений.

По словам источников Reuters, компания SpaceX согласилась приобрести у Grain портфель услуг связи в диапазоне 800 МГц по всей стране примерно за 8 миллиардов долларов. Это называют «критически важным следующим шагом» для зарождающейся компании Starlink Mobile в предоставлении высокоскоростной мобильной связи

Компания SpaceX получила разрешение регулирующих органов на запуск до 15 000 спутников Starlink Mobile и планирует развернуть традиционную наземную инфраструктуру, такую ​​как антенны на вышках и крышах зданий — гибридный подход, а не просто связь со спутником, — как было изложено в заявлении для регулирующих органов, опубликованном на прошлой неделе.