Altair встроила спутниковую связь Iridium в чипы: глобальный IoT без дополнительного модема

Iridium NTN Direct в ALT1350 и ALT1550 позволяет отслеживать контейнеры в океане и подключать ИИ через спутник там, где нет сотовых вышек

Компания Altair Semiconductor интегрирует спутниковый сервис Iridium NTN Direct в свои чипсетные платформы ALT1350 и ALT1550. Наземная сотовая связь LTE-M/NB-IoT и глобальный спутниковый канал Iridium впервые объединены на одном кристалле, что избавляет производителей устройств от необходимости добавлять отдельный спутниковый модем.

Ультранизкопотребляющий ALT1350 нацелен на отслеживание активов, логистику, умный учёт, коммунальное хозяйство, сельское хозяйство, телематику транспорта, промышленный мониторинг и удалённую инфраструктуру. Более мощный ALT1550 с поддержкой 5G eRedCap расширяет возможности на новое поколение устройств с ИИ и носимые гаджеты, которые должны оставаться на связи в любой точке планеты.

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Iridium NTN Direct опирается на полностью развёрнутую низкоорбитальную группировку Iridium и глобально скоординированный L-диапазон, поддерживая стандарты NB-IoT и прямого подключения устройств (D2D) для совместимых с 3GPP чипсетов. «Интеграция Iridium NTN Direct в чипсеты Altair позволит создавать решения, требующие надёжной маломощной связи за пределами наземных сетей», — заявил исполнительный вице-президент Iridium Тим Ласт.

Altair присоединяется к растущей экосистеме партнёров, выводящих Iridium NTN Direct на рынок.