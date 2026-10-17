Пользователи Xiaomi обошли владельцев Samsung и iPhone по суммам микрозаймов в России

Владельцы смартфонов Xiaomi в сентябре 2026 года запрашивали в микрофинансовых организациях самые крупные займы среди пользователей разных марок устройств. Средняя сумма заявок составила 22,4 тыс. рублей — рост в годовом выражении на 30%. Такие данные приводятся в исследовании микрокредитной компании «Займер», пишет РИА Новости.

Исследование основано на анализе более 500 тыс. заявок на микрозаймы, оформленных в сентябре 2026 и 2025 годов. На втором месте по размеру запрашиваемых сумм оказались владельцы устройств Samsung: в среднем они просили 20,9 тыс. рублей (на 19% больше, чем годом ранее). Пользователи Apple запрашивали около 19,9 тыс. рублей — на 10% больше, чем в сентябре 2025 года. Средняя сумма займа владельца Huawei составила 19,8 тыс. рублей (рост на 16%).

По данным «Займера», 35% всех заявок на микрозаймы в сентябре поступило с устройств Apple, а остальные — со смартфонов и других гаджетов на Android.