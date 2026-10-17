311 пассажиров и скорость 160 км/ч: российский скоростной поезд «Финист-Премиум» прошел уже 5000 км

Вчера мы уже писали о новом российском скоростном поезде «Финист-Премиум», а сейчас появились новые подробности об этом составе — от холдинга СТМ (Синара Транспортные Машины). Оказалось, что поезд уже преодолел 5000 км опытного пробега, прошёл тягово-энергетические тесты, а также проверки уровня шума и вибраций, эргономики салонов и светотехники. 14 октября поезд испытали на маршруте Москва — Владимир — Нижний Новгород. Во время заездов он развивал скорость до 160 км/ч.

Двухсистемный состав сможет работать на маршрутах протяжённостью до 700 км и переключаться между участками, электрифицированными постоянным и переменным током. Производитель рассчитывает завершить испытания и передать поезд национальному перевозчику до конца 2026 года.

О ходе испытаний рассказал вице-президент группы «Синара» Виталий Вотолевский. Поезд состоит из пяти вагонов общей вместимостью 311 мест: 279 пассажирских мест предусмотрено в классе «Турист», ещё 32 — в бизнес-классе. В последнем также оборудована зона для переговоров, а в головных вагонах предусмотрены мини-кухни.

Из особенностей «Финиста-Премиум» — новая для семейства система охлаждения двигателей, автоматизированные межвагонные двери и автоматическое открывание обтекателя автосцепки. Для пассажиров предусмотрены кресла с откидными спинками: угол наклона составляет 17 градусов в классе «Турист» и 25 градусов в бизнес-классе. В салоне установлены розетки с USB, откидные столики и держатели для гаджетов. Система микроклимата обеспечивает обеззараживание воздуха, а освещение можно регулировать по яркости и цветовой температуре. Для маломобильных пассажиров предусмотрены подъёмники и универсальный санитарный модуль.

Испытания на экспериментальном кольце продлятся до 23 октября, после чего состав вернётся на предприятие «Уральские локомотивы» для завершения сертификации. В декабре ожидается получение сертификата соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза. Затем должно состояться заседание приёмочной комиссии. После завершения этих процедур «Финист-Премиум» сможет выйти на первый маршрут.