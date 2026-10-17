Электромотоциклы в Китае ждут новые ограничения: с июля 2027 года батареи проверят по жёстким правилам

Они должны выдерживать охлаждение, сжатие и не гореть. Принят новый обязательный стандарт для литий-ионных аккумуляторов в Китае ⁠ 2

Китай утвердил обязательный национальный стандарт безопасности литий-ионных аккумуляторов для электрических мотоциклов и мопедов. Документ вступит в силу 1 июля 2027 года. Его разработкой занимались Государственное управление по регулированию рынка КНР и Министерство промышленности и информатизации на фоне роста популярности электротранспорта и связанных с ним рисков.

Стандарт предусматривает пересмотр требований к проверке аккумуляторных ячеек, батарейных блоков и целых систем. Для каждого уровня определят отдельные критерии, которые должны обеспечить комплексную оценку безопасности. Особое внимание уделят условиям, возникающим при реальной эксплуатации электротранспорта.

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Перечень испытаний расширят: добавят проверки после низкотемпературных циклов с последующим нагревом, тесты на сдавливание, прочность ручек для переноски, распространение тепла внутри батареи и огнестойкость материалов. Также установят требования к маркировке. Документ уточняет правила проведения испытаний и оценки результатов, чтобы исключить разночтения при проверках.

Переход к обязательному стандарту повысит требования к выходу продукции на рынок. Производителям придётся уделить больше внимания выбору аккумуляторных ячеек, системам терморегулирования, защите конструкции и применению огнестойких материалов. Несоответствующие новым требованиям изделия не смогут легально поступать в обращение после вступления правил в силу.