Claude получил невидимый водяной знак: выдавать тексты ИИ за написанные человеком станет сложнее

Anthropic начала маркировать текст, созданный новыми моделями Claude: отметка сохраняется при копировании и вставке и может пережить часть редактирования

Anthropic внедрила в новые модели Claude «невидимый водяной знак», который не меняет смысл или читаемость текста, но остаётся связанным с ним при копировании и вставке. По заявлению компании, отметка может сохраняться после некоторых видов редактирования.

Модели Claude, запущенные 2 августа и позже, поддерживают маркировку с момента выхода, Anthropic также работает над её добавлением в более старые модели. Маркировка распространяется на весь текст, создаваемый Claude, в том числе при работе через облачных провайдеров.

Anthropic планирует предоставить сторонним организациям инструменты для обнаружения таких отметок. Компания связывает внедрение технологии с обязательствами по обеспечению прозрачности в рамках закона Европейского союза об искусственном интеллекте (EU AI Act).

Источник: Anthropic

Для издателей, школ и университетов такая маркировка может стать дополнительным инструментом при проверке текстов на использование ИИ. В издательской сфере уже возникали случаи, когда авторов подозревали в использовании генеративных моделей. В июле литературный агент отказался от поддержки романа "Call Me, I'll Hide the Body" после вопросов о возможном использовании ИИ, ранее издательство Hachette сняло с публикации хоррор-роман "Shy Girl" на фоне аналогичных обвинений. В обоих случаях авторы отрицали самостоятельное использование ИИ для написания текста.

При этом водяной знак не позволит однозначно установить происхождение текста. Anthropic признаёт, что интенсивное редактирование, перефразирование, перевод или смешивание вывода Claude с другим текстом могут сделать отметку необнаружимой. Кроме того, обнаруженный водяной знак не доказывает, что Claude написал исходный текст целиком: он может появиться даже после использования модели только для корректуры или перевода.

Anthropic стала второй крупной ИИ-компанией, внедрившей такую технологию после Google DeepMind, которая в 2024 году объявила о маркировке текста и видео из Gemini с помощью системы SynthID.