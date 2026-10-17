612 км/ч на Tesla Roadster: такую скорость помогут развить ракетные двигатели

Илон Маск сделал громкое заявление по поводу скорости Tesla Roadster нового поколения, который был представлен на этой неделе.

На демонстрации прототип использовал 10 газовых двигателей SpaceX, работающих на сжатом воздухе, помещенном в баллоне объёмом 600 литров. С их помощью автомобиль выполнял перевороты в воздухе, перепрыгивал через другие машины Tesla и разгонялся с места до 97 км/ч за 0,81 секунды.

По словам Маска, максимальная скорость Roadster может превысить 0,5 Маха, то есть приблизительно 612 км/ч. Это заметно выше заявленных для версий Thrust и Rocket 370 км/ч. Добиться такого результата должны помочь дополнительные двигатели в задней части, сопла управления ориентацией, вентиляторы для создания прижимной силы и активная аэродинамика.

Производство спорткара планируют начать в 2028 году на заводе Giga Texas. Покупателям предложат исполнения Performance, Thrust и ограниченную серию Rocket. Реактивная система Tesla Roadster не использует традиционное химическое ракетное топливо (которое нужно было бы заливать на заправке), а работает исключительно на сжатом атмосферном воздухе, который машина сама накачивает в бак прямо во время движения