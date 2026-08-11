Archer объединяется с 3 бизнесами Boeing и расширяет авиационный портфель до автономных аэротакси и военных дронов

Сделка с Wisk Aero, SkyGrid и Insitu добавит Archer более $200 млн годовой выручки и объединит разработку автономных eVTOL, управление воздушным пространством и оборонные беспилотники

Archer Aviation 10 августа объявила о покупке 3 дочерних компаний Boeing — разработчика автономных электрических летательных аппаратов Wisk Aero, разработчика ПО для управления воздушным пространством SkyGrid и производителя беспилотников Insitu. Сделка будет проведена в обмен на акции: по данным GeekWire, Boeing получит акции класса A примерно на 19,75% Archer, а после закрытия сделки его доля составит около 16,5%. Завершить сделку планируется до конца 2026 года при условии получения необходимых разрешений и выполнения других требований.

Wisk Aero разрабатывает автономные электрические летательные аппараты и уже создала и испытала 6 поколений, проведя более 1700 лётных испытаний. SkyGrid занимается программным обеспечением для управления автоматизированным воздушным пространством и интеграции автономных аппаратов в общую авиационную систему. Insitu производит беспилотные летательные аппараты для разведки, наблюдения и сбора разведывательной информации; компания выпустила и развернула более 3500 систем и работает с военными заказчиками в 35 странах.

Фото: Archer Aviation

Приобретение должно добавить Archer более $200 млн годовой выручки, причём Insitu является прибыльным бизнесом. Все 3 компании вместе работают в 35 странах, а совокупный налёт их систем составляет почти 2 млн часов. Archer намерена объединить полученные технологии со своей авиационной ИИ-платформой Zee. Инженерная команда Wisk также представляет интерес для работы Archer над гибридно-электрическими летательными аппаратами совместно с Anduril Industries.

При этом Boeing сохранит доступ к ключевой технологии автономного управления Wisk для существующих и будущих коммерческих и оборонных самолётов. Компании договорились о совместном использовании технологий, а Boeing также намерена вложить до $55 млн в следующий раунд финансирования Archer и получит варранты на приобретение акций компании на сумму до $200 млн.

Сделка пока не закрыта, поэтому её итоговый эффект будет зависеть от того, насколько Archer сможет объединить разработки автономных аэротакси, военных беспилотников, управления воздушным пространством и авиационного ИИ в единую технологическую платформу.