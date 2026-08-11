Unitree начала размещение акций на Шанхайской бирже: производитель гуманоидных роботов выходит на IPO

Китайская компания предложила инвесторам около 40,45 млн новых акций по 150,80 юаня за штуку, рассчитывая привлечь около 6,1 млрд юаней до вычета расходов на размещение

Unitree Robotics 10 августа открыла подписку на акции в рамках первичного публичного размещения (IPO) на Шанхайской фондовой бирже. Компания выпускает около 40,45 млн новых акций, что соответствует 10% её увеличенного акционерного капитала. По данным Dimsum Daily, цена предложения составляет 150,80 юаня за акцию, что даёт около 6,1 млрд юаней — около $904 млн. потенциальной выручки от размещения до учёта расходов.

Выход на стадию размещения завершает несколько этапов подготовки IPO.

Шанхайская фондовая биржа приняла заявку Unitree в марте, в июне листинговый комитет одобрил её, а 1 июля Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг Китая (CSRC) зарегистрировала выпуск. 5 августа компания провела сбор заявок от институциональных инвесторов, 6 августа определила цену размещения, а 10 августа открыла подписку для инвесторов. Размещение предусматривает стратегическое размещение, распределение акций среди институциональных инвесторов и онлайн-подписку.

Фото: commstrader

Unitree намерена направить привлечённый капитал на несколько направлений, включая разработку моделей роботов, создание аппаратной платформы, выпуск новых продуктов и строительство интеллектуальной производственной базы. Ранее в проспекте компании были указаны проекты общей стоимостью около 4,2 млрд юаней. Unitree известна разработкой четвероногих и гуманоидных роботов, поэтому IPO даёт публичным инвесторам возможность вложиться непосредственно в одного из заметных китайских производителей робототехники.

При этом открытие подписки ещё не показывает, каким будет спрос после выхода акций на биржу: подтверждённая дата начала торгов ещё не указана. Сам факт размещения также не говорит о том, насколько быстро вложения в разработку моделей, аппаратного обеспечения и производства приведут к росту поставок и коммерческого применения роботов. Эти результаты можно будет оценить после появления соответствующих продуктов, данных о продажах и финансовой отчётности компании.