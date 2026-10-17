С гидравлическими тормозами и экраном Bosch Kiox 500

Электровелосипед, который сам переключает передачи. Представлен Corratec E-Power Trekking 28 PX8 RD Wave Automatic — с мотором Bosch и батареей ёмкостью 800 Вт·ч

Компания Corratec представила электровелосипед E-Power Trekking 28 PX8 RD Wave Automatic. Особенностью модели стала автоматическая трансмиссия: 11-скоростная система Shimano Cues Di2 сама выбирает и меняет передачи.

Электровелосипед оснащён центральным электродвигателем Bosch Performance Line PX и аккумулятором ёмкостью 800 Вт·ч. Для управления и контроля используется цветной дисплей Bosch Kiox 500 — он отображает скорость, запас хода, навигационные подсказки и т.д.

Corratec E-Power Trekking 28 PX8 RD Wave Automatic получил гидравлические дисковые тормоза Tektro Orion HD-M6040 с четырёхпоршневыми суппортами на каждом колесе. Передняя амортизационная вилка — с ходом 80 мм.

Corratec E-Power Trekking 28 PX8 RD Wave Automatic практически полностью подготовлен к повседневной эксплуатации: в стандартное оснащение входят переднее и заднее крылья, фонари, подножка, защита цепи и задний багажник с креплением MIK.

Цена электровелосипеда составляет 4600 евро. Максимально допустимая общая масса велосипеда, велосипедиста и груза — 140 кг.