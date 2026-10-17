Метановый двигатель, который может изменить космическую программу Индии: LME1100 для будущей ракеты NGLV прошел первое огневое испытание

Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно провела первое огневое испытание полноразмерного газогенератора для перспективного ракетного двигателя LME1100, работающего на жидком кислороде и метане. Испытание состоялось 9 октября 2026 года. Двигатель тягой 1100 кН разрабатывается для будущих индийских ракет-носителей, его интегрированную версию планируется подготовить к середине 2027 года.

LME1100 создаётся по газогенераторной схеме, разработка началась в 2023 году. Более 70% деталей LME1100, по данным ISRO, изготовлены с применением аддитивных технологий — 3D-печати. Квалификационные испытания газогенератора продолжаются: после первого успешного запуска специалисты планируют провести серию проверок в различных режимах.

Параллельно ISRO испытывает другие узлы двигателя. Для газогенератора предварительно проверили уменьшенную модель, что позволило отработать последовательность зажигания и оценить характеристики напечатанных элементов форсунок. Испытания уменьшенной камеры сгорания помогли выбрать конфигурацию форсунок и проверить работу систем зажигания, рассчитанных на разные условия подачи компонентов топлива. Турбонасосы жидкого кислорода и метана также проходят испытания.

Работы над метановыми двигателями ISRO начала в 2019 году. На первом этапе специалисты создали технологический демонстратор LM20-TD тягой 20 тонн, используя узлы существующего криогенного двигателя CE-20, который работает на жидком кислороде и жидком водороде. В 2019–2020 годах демонстратор прошёл пять огневых испытаний.

Переход на жидкий кислород и метан рассматривается как перспективное направление для новых ракет. По сравнению с традиционными углеводородами метан обеспечивает более чистое сгорание и может облегчить обслуживание многоразовых ступеней. Кроме того, метан потенциально можно производить на Марсе из углекислого газа и водяного льда, что делает его интересным для будущих межпланетных миссий. ISRO планирует использовать такие двигатели в ракете следующего поколения NGLV и в тяжёлой ракете для пилотируемой экспедиции к Луне, которую Индия намерена осуществить к 2040 году.

Для тяжёлой ракеты ISRO также завершила проектирование двигателя LME2400 тягой 2400 кН. В отличие от LME1100, он будет использовать схему с полнопоточной ступенчатой подачей компонентов топлива. Этот двигатель должен стать основой будущего тяжёлого носителя для пилотируемых лунных миссий.