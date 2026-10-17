Метановый двигатель, который может изменить космическую программу Индии: LME1100 для будущей ракеты NGLV прошел первое огневое испытание

Двигатель развивает тягу 1100 кН

Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно провела первое огневое испытание полноразмерного газогенератора для перспективного ракетного двигателя LME1100, работающего на жидком кислороде и метане. Испытание состоялось 9 октября 2026 года. Двигатель тягой 1100 кН разрабатывается для будущих индийских ракет-носителей, его интегрированную версию планируется подготовить к середине 2027 года.

Метановый двигатель, который может изменить космическую программу Индии: LME1100 для будущей ракеты NGLV прошел первое огневое испытание
Источник изображения: ISRO

LME1100 создаётся по газогенераторной схеме, разработка началась в 2023 году. Более 70% деталей LME1100, по данным ISRO, изготовлены с применением аддитивных технологий — 3D-печати. Квалификационные испытания газогенератора продолжаются: после первого успешного запуска специалисты планируют провести серию проверок в различных режимах.

Параллельно ISRO испытывает другие узлы двигателя. Для газогенератора предварительно проверили уменьшенную модель, что позволило отработать последовательность зажигания и оценить характеристики напечатанных элементов форсунок. Испытания уменьшенной камеры сгорания помогли выбрать конфигурацию форсунок и проверить работу систем зажигания, рассчитанных на разные условия подачи компонентов топлива. Турбонасосы жидкого кислорода и метана также проходят испытания.

Работы над метановыми двигателями ISRO начала в 2019 году. На первом этапе специалисты создали технологический демонстратор LM20-TD тягой 20 тонн, используя узлы существующего криогенного двигателя CE-20, который работает на жидком кислороде и жидком водороде. В 2019–2020 годах демонстратор прошёл пять огневых испытаний.

Переход на жидкий кислород и метан рассматривается как перспективное направление для новых ракет. По сравнению с традиционными углеводородами метан обеспечивает более чистое сгорание и может облегчить обслуживание многоразовых ступеней. Кроме того, метан потенциально можно производить на Марсе из углекислого газа и водяного льда, что делает его интересным для будущих межпланетных миссий. ISRO планирует использовать такие двигатели в ракете следующего поколения NGLV и в тяжёлой ракете для пилотируемой экспедиции к Луне, которую Индия намерена осуществить к 2040 году.

Для тяжёлой ракеты ISRO также завершила проектирование двигателя LME2400 тягой 2400 кН. В отличие от LME1100, он будет использовать схему с полнопоточной ступенчатой подачей компонентов топлива. Этот двигатель должен стать основой будущего тяжёлого носителя для пилотируемых лунных миссий.

Наука и космоскосмосИсточники:ISRO

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