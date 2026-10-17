12 070 мА·ч, 90 Вт и Snapdragon 8 Elite Gen 5. Инсайдер раскрыл характеристики новых смартфонов Honor Win 2 и Win 2 Pro

Win 2 Pro будет мощнее и получит систему охлаждения с двумя вентиляторами

Инсайдер Digital Chat Station раскрыл подробности о характеристиках готовящихся к выходу смартфонов Honor Win 2 и Win 2 Pro. Теперь понятно, чем эти модели будут различаться.

Honor Win 2 получит SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, один вентилятор в системе охлаждения, аккумулятор ёмкостью 12 070 мА·ч и поддержку проводной зарядки мощностью 90 Вт.

Honor Win 2 Pro получит самую актуальную флагманскую SoC Qualcomm — Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Ёмкость аккумулятора составит 10 100 мА·ч. При этом мощность проводной зарядки увеличится до 100 Вт, у этой модели будет и беспроводная зарядка. А вот вентиляторов в системе охлаждения будет два.

Смартфоны получат экраны Visionox с разрешением 2K и кадровой частотой 185 Гц.

Несмотря на то, что официальная премьера линейки Honor Win 2 состоится 21 октября, в Китае уже принимаются предварительные заказы. Покупателям предложат пять конфигураций памяти: 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ.