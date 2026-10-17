Honor рассказала, какие смартфоны и планшеты получат новейшую MagicOS 11 на Android 17: в списке более 50 моделей
Опубликован перечень устройств для глобального рынка
Британские подразделение Honor опубликовало глобальный график распространения MagicOS 11 — новой версии фирменной оболочки на базе Android 17. Апдейт получат более 50 моделей смартфонов и планшетов компании. Распространение займет период с октября 2026 года по март 2027 года.
Honor разделила список совместимых устройств по семействам.
Флагманские смартфоны Honor Magic:
Honor Magic V6;
Honor Magic V5;
Honor Magic V2 RSR;
Honor Magic V2;
Honor Magic V3;
Honor Magic 7 Pro;
Honor Magic 7 RSR;
Honor Magic 7;
Honor Magic 7 Lite;
Honor Magic 6 RSR;
Honor Magic 6 Pro;
Honor Magic 5 Pro;
Honor Magic 5;
Honor Magic8 Pro;
Honor Magic8 Lite.
Смартфоны серии Honor 600:
Honor 600 Pro;
Honor 600 Lite;
Honor 600 Lite s;
Honor 600;
Honor 600S;
Honor 600e;
Honor 600 Elite;
Honor 600 Smart;
Honor 600 Smart 5G.
Смартфоны серий Honor 200 и 400:
Honor 200;
Honor 200 Pro;
Honor 200 Smart;
Honor 400 Pro;
Honor 400 Lite;
Honor 400.
Смартфоны Honor X и Turbo:
Honor X9d;
Honor X9c;
Honor X9e Pro;
Honor X9e s;
Honor Turbo;
Honor X7e Plus 5G;
Honor X8d;
Honor X8c;
Honor X8c 5G;
Honor X7d;
Honor X7c;
Honor X7c 5G;
Honor X6b 5G;
Honor X5d;
Honor X5d Plus;
Honor X5c;
Honor X5c Plus.
Смартфоны серии Honor Play:
Honor Play9S;
Honor Play9T;
Honor Play10A.
Планшеты Honor:
Honor Magic Pad 4;
Honor Magic Pad 3;
Honor Pad 20 Pro;
Honor Pad 20 Pro Paperlike Edition;
Honor Pad 20;
Honor Pad 20 Paperlike Edition.
Также компания привела перечень моделей, участвующих в открытом бета-тестировании MagicOS 11 (оно стартовало в сентябре и продлится по ноябрь текущего года):
Honor Magic 7;
Honor Magic V5;
Honor 600;
Honor 600 Pro;
Honor 200 Pro;
Honor 400 Pro;
Honor 400;
Honor Magic 7 Lite;
Honor 600 Lite;
Honor X9d;
Honor X8d;
Honor X7d;
Honor X5c;
Honor X5c Plus;
Honor X5d;
Honor X5d Plus;
Honor X7c;
Honor 200 Smart;
Honor X7c 5G;
Honor X6b 5G;
Honor Magic Pad 4;
Honor Magic Pad 3.
Компания пока не уточнила, какие модели получат прошивку первыми. Вероятно, обновление сначала станет доступно актуальным флагманам, однако официального подтверждения такой последовательности нет.