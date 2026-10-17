Nvidia без спроса открыла ИИ-агентам доступ к управлению видеокартой и играми — это начало нагревать карты

В версии Nvidia App 11.0.9.565 появилась поддержка ИИ-агентов, причём соответствующая функция активировалась автоматически. Она позволяет совместимым ассистентам, включая Perplexity, взаимодействовать с приложением через локальный сервер на базе протокола MCP. Управление осуществляется текстовыми командами, а саму возможность можно отключить в настройках.

ИИ-агенты получили доступ к списку установленных игр, их запуску и применению рекомендованных графических параметров. Также они могут управлять записью ShadowPlay, создавать скриншоты, включать оверлей со статистикой и получать сведения о драйверах. На ноутбуках доступны переключение режимов Battery Boost и Whisper Mode.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

При этом локальный сервер сам по себе не подключает компьютер к внешним ИИ-сервисам, однако при использовании облачного ассистента информация может передаваться на удалённые серверы. Некоторые пользователи также сообщили о повышенной нагрузке и нагреве видеокарты в простое.

Отключить функцию можно в NVIDIA App, открыв «Настройки» → «Функции» → «Подключение агентов и приложений» и деактивировав пункт «Разрешить агентам ИИ управлять NVIDIA App». После этого сервер должен перестать работать в фоновом режиме. Помимо поддержки MCP, обновление добавило совместимость с устройствами RTX Spark, бета-режим производительности для генерации кадров DLSS и отображение частоты, энергопотребления и температуры процессора в игровом оверлее.