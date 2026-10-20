Xiaomi выпустила необычный пылесос за $30 — с УФ-лампой и нагревом до 65 °C

Это пылесос для матрасов

Xiaomi представила Mijia Mite Remover 3 — ручной пылесос для очистки матрасов, диванов и других текстильных поверхностей от пыли, частиц кожи и пылевых клещей. Новинка получила усиленную систему всасывания, двойной пылесборник и функцию обработки горячим воздухом. Продажи в Китае начались сегодня, цена — 224 юаня примерно $30).

Xiaomi выпустила необычный пылесос за $30 — с УФ-лампой и нагревом до 65 °C
Источник изображения: Xiaomi через ITHome

Пылесос оснащён двигателем мощностью 450 Вт, обеспечивающим силу всасывания до 16 кПа. Для удаления загрязнений из глубины ткани предусмотрен трёхзонный вибрационный механизм, который совершает до 15 000 ударов в минуту. Его конструкция также помогает предотвратить наматывание волос.

В Mijia Mite Remover 3 используется двойная система сбора пыли. Первый контейнер предназначен для сбора мусора, а второй — для пыли. Шестиступенчатая система фильтрации должна снижать количество мелких частиц, возвращающихся в воздух, и поддерживать стабильную мощность всасывания.

Для дополнительной обработки текстиля предусмотрены ультрафиолетовая лампа и система подачи горячего воздуха, нагревающегося до 65 °C. По сравнению с предыдущей моделью максимальная температура выросла на 15 °C. По утверждению производителя, нагрев помогает создавать неблагоприятные условия для пылевых клещей. При этом эффективность такой обработки зависит от времени воздействия и условий использования, поэтому само наличие нагрева и УФ-лампы не гарантирует полного уничтожения клещей или обеззараживания поверхности.

Габариты устройства составляют 222 × 242 × 215 мм, вес — 1,8 кг. Уровень шума не превышает 80 дБ, а для работы пылесосу требуется подключение к электросети 220 В.

Комфортный домXiaomiИсточники:ITHome

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