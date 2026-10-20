Xiaomi выпустила необычный пылесос за $30 — с УФ-лампой и нагревом до 65 °C

Xiaomi представила Mijia Mite Remover 3 — ручной пылесос для очистки матрасов, диванов и других текстильных поверхностей от пыли, частиц кожи и пылевых клещей. Новинка получила усиленную систему всасывания, двойной пылесборник и функцию обработки горячим воздухом. Продажи в Китае начались сегодня, цена — 224 юаня примерно $30).

Пылесос оснащён двигателем мощностью 450 Вт, обеспечивающим силу всасывания до 16 кПа. Для удаления загрязнений из глубины ткани предусмотрен трёхзонный вибрационный механизм, который совершает до 15 000 ударов в минуту. Его конструкция также помогает предотвратить наматывание волос.

В Mijia Mite Remover 3 используется двойная система сбора пыли. Первый контейнер предназначен для сбора мусора, а второй — для пыли. Шестиступенчатая система фильтрации должна снижать количество мелких частиц, возвращающихся в воздух, и поддерживать стабильную мощность всасывания.

Для дополнительной обработки текстиля предусмотрены ультрафиолетовая лампа и система подачи горячего воздуха, нагревающегося до 65 °C. По сравнению с предыдущей моделью максимальная температура выросла на 15 °C. По утверждению производителя, нагрев помогает создавать неблагоприятные условия для пылевых клещей. При этом эффективность такой обработки зависит от времени воздействия и условий использования, поэтому само наличие нагрева и УФ-лампы не гарантирует полного уничтожения клещей или обеззараживания поверхности.

Габариты устройства составляют 222 × 242 × 215 мм, вес — 1,8 кг. Уровень шума не превышает 80 дБ, а для работы пылесосу требуется подключение к электросети 220 В.